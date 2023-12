Un bărbat prins beat la volan a recunoscut că băuse în ultimele 24 de ore o sticlă de whisky și 50 ml de vodcă

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat din Vicovu de Sus a rămas fără permis și este și cercetat penal după ce a fost prins băut la volan.

Potrivit anchetei polițiștilor, vineri seara în jurul orei 18:15, echipajul din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus care efectua serviciul de îndrumare, supraveghere şi control al traficului rutier cu autospeciala de poliție pe strada Calea Cernăuți din orașul Vicovu de Sus a oprit pentru control un autoturismul Opel Zafira, ce circula din direcția Straja către Vicovu de Jos.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 50 ani, domiciliat în orașul Vicovu de Sus, care a prezentat toate documentele solicitate, dar întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus ulterior la la Spitalul municipal Rădăuţi în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei, unde acesta și-a dat consimțământul în vederea recoltării, fiind astfel recoltate două probe biologice de sânge.

Întrebat de cele constatate, șoferul a declarat că a consumat un litru de whisky Alexandrion în seara zilei de 07.12.2023 și la data de 08.12.2023, în jurul orei 10.00-11.00, a consumat două pahare de 25 ml de vodcă.

Bărbatului i s-a adus la cunoştinţă că nu mai are drept de a conduce autovehicule pe drumurile publice, iar în acest caz se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”.