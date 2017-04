Ședinţă festivă a Consiliului Județean Suceava la împlinirea a 25 de ani de la înființare

Consiliul Județean Suceava serbează cei 25 de ani de la înființare. In sala festiva a Palatului Administrativ sunt aproximativ 100 de consilieri judeteni din cei 240.

La prezidiu au luat loc Gheorghe FLutur, Constantin Gheorghe, Ion Lungu, Stela Acatrinei, Mihai Grozavu, Gheorghe Nita si Viorel Seredenciuc.

Gheorghe Flutur, presedintele în exercițiu al CJ Suceava:

”Vreau sa stiti ca a fost o initiativa unui grup de colegi sa ne revedem azi. Ii multumesc dlui Grozavu si celorlalti colegi pentru initiativa.

Ma uit in sala si vad oameni pe care nu i-am vazut de mult. Am vrut sa organizam acest eveniment ca sa ne exprimam respectul fata de cei care au fost in bancile CJ. 29 dintre fostii consilieri nu mai sunt intre noi.”

Sala a tinut cateva momente de reculegere pentru cei care au murit.

Mihai Grozavu, singurul consilier judetean care a ramas in functie de la infiintarea CJ Suceava si pana acum:

”Intalnirea de azi poate nu avea loc daca nu exista conlucrarea apartinica intre Flutur si restul Consiliului Judetean. Bucuria mea e absolut mare.”

Flutur:

”Personal, doream sa ii adresez multumiri dlui Gavril Mirza pentru ce a facut. Dincolo de luptele politice, ii multumesc pentru toata activitatea.”

Ion Lungu (a fost consilier judetean timp de 14 zile, mandatul 2004-2008):

”Dupa cele 14 zile, am castigat Primaria Suceava in 2004. Multumesc pentru colaborarea cu CJ.”

Stela Acatrinei:

”Eu consider ca intalnirea de azi e o intalnire de suflet. Viata e o calatorie grea, dar frumoasa. Toti cei din sala cred ca am lasat urme frumoase.

In perioada 2004-2008, m-am bucurat de sprijinul CJ care a avut consilieri bine pregatiti si de inalta constiinta.”

Constantin Gheorghe:

”Am remarcat doua lucruri in CJ, seriozitatea cu care se face administratie si ca nu se politizeaza nici un act si exista un aparat administrativ foarte performant.”

Flutur:

”Va indemn si ma indemn sa tinem la Suceava si la Bucovina mai mult. Nu vom avea aprieteni mai multi in afara judetului. Trebuie sa fim prieteni cu Suceava.

Si mie imi va veni randul sa devin un fost consilier judetean sau fost presedinte. Depinde doar ce ramane in urma noastra. Trageti-ma de mana daca e cazul.”