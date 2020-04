Campania de strângere de fonduri pentru SJU Suceava a primit de la Simona Halep o rachetă de tenis, o minge și un tricou de la Wimbledon, cu semnătură. Acestea pot fi licitate joi și vineri

Uoau! După Nadia Comaneci, o nouă mega surpriză pentru Suceava din partea unui simbol al României: Simona Halep a donat o rachetă de tenis, o minge și un tricou de la Wimbledon, cu semnătură. Obiectele super-valoroase au fost oferite campaniei www.1cm.ro, la inițiativa Nicoleta Negura, care le-a primit de la tatăl Simonei Halep, în scop umanitar. Prima tentație a fost să le păstrez eu (și să donez la Crucea Roșie o sumă de bani) dar e clar că nu e momentul acum: Suceava are mai mare nevoie de ele și am convingerea că se va găsi un cetățean să ofere o sumă consistentă pe aceste obiecte “de muzeu”. Oferim contract de sponsorizare.Așadar, le scoatem la licitație. Avem mare nevoie de donații, mai ales acum, aici la Suceava. Vă rog, licitați în commenturi:1. Rachetă tenis cu semnătura Simonei Halep2. Minge de tenis cu semnătura Simonei Halep3. Tricou Wimbledon cu semnătura Simonei Halep (tricoul este pe Nicoleta. Aș fi vrut să-l iau eu, dar am prea pronunțate pătrățelele de pe abdomen și n-am vrut)4. O ședință de o oră în care vă antrenez eu la tenis, dacă vreți să loviți cum am lovit eu azi 🙂Finalizare licitație: 24 aprilie ora 23:59După susținerea Nadiei Comaneci și a Simonei Halep, mai lipsește Regele Hagi și închidem ”Sfânta Treime” a sportului românesc.www.1cm.ro sau donați direct pe facebooksau vă oferim contract de sponsorizare