Funcționarul din finanțe reclamat că nu a respectat măsuri de izolare neagă acuzațiile și spune că autorii reclamației trebuie cercetați pentru inducerea în eroare a organelor judiciare

Angajatul din finanțe diagnosticat cu Covid-19 și acuzat că s-ar fi întors la muncă imediat după ce a fost externat din SJU Suceava a negat toate acuzațiile și susține că a respectat toate măsurile care s-au impus.

Într-un drept la replică transmis redacției de familia funcționarului public din cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice Iași diagnosticat cu Covid-19 acuzat ar fi revenit la serviciu fără a respecta o perioadă minimă de izolare se arată că acuzațiile sunt nefondate și că sunt invenții.

“Sunt invenții, acuzații nefondate! Doresc ca adevarul să iasă la iveală și să răspundă cei care induc în eroare.”

În replica transmisă se reamintește că procurorii de pe lângă Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava au emis un comunicat de presă în care precizează că s-a formulat o plângere penală, marți 23 iunie, împotriva unui funcționar public de la finanțe de către colectivul de salariați ai Compartimentului de Inspecţie Economico-Financiară Suceava / Serviciul de inspecţie economico-financiară Nord-Est din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi care este acuzat că „imediat după externare a revenit la serviciu fără a respecta o perioadă minimă de izolare, fără efectuarea unui al doilea test şi fără respectarea normelor privind distanţarea socială, punând în pericol sănătatea celorlalţi angajaţi”.

Persona vizată susține că aceste acuzații sunt nefondate.

“Nu este nimic adevărat, sunt invenții, acuzații nefondate. Doresc stabilirea adevărului și tragerea la răspundere penală a celor care m-au defăimat în calitate de funcționar public. Aceste acuzații au un scop ilicit, denigrarea mea. Cei care fac aceste acuzații grave ar trebui să cunoască Codul penal. Atingerea adusă demnității, cinstei, onoarei, reputației, dreptului la propria imagine, constituie o faptă penală. Întrebuințarea de expresii jignitoare nu trebuie să îmbrace forme de exprimare prin care să se aducă atingere demnității persoanei, onoarei, ori reputației acesteia. Inducerea în eroare a organelor judiciare este de asemenea o infracțiune incriminată în Codul penal. Sesizarea penală cu privire la existența unei fapte prevăzute de legea penală, ori în legătură cu săvârșirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală, este reglementată în articolul 268 din Codul penal . Dacă într-adevăr există o plângere penală valabil formulată împotriva mea doresc ca organele de cercetare penală să facă cercetări, adevarul să iasă la iveală și să fie trași la răspundere penală cei ce alertează autoritățile cu tot felul de minciuni grosolane. Conturarea unei imagini false a unui funcționar public este de nepermis și doresc identificarea făptuitorului și a eventualilor complici, instigatori. Se pot verifica camerele de supraveghere, certificatele medicale, mesajele de pe telefon și poșta electronică de serviciu.Nu am făcut nimic ilegal și sunt o salariată cu o bună pregătire profesională. Se dorește să se pună la îndoială conduita mea personală și profesională, corectitudinea și integritatea mea în calitate de funcționar public. Sub sintagma ”colectivul de salariați” titularii plângeri, în mod perfid, cred că vor să pară că nu ar fi o anonima”, a explicat funcționarul acuzat.

Totodată funcționarul arată că nu a revenit a serviciu după externare și că a respectat măsura izolării impusă.

„Am fost internată cu o formă acută de pneumonie bilaterală în context COVID-19 și nu am crezut că voi scăpa cu viață. Unele persoane de rea-credința au un scop, acela de a mă denigra în mod nejustificat . Să alarmezi autoritățile cu sesizarea unor fapte nereale la adresa unui funcționar public în care sa-l denigrezi când se știe adevărul este foarte grav. Se știe clar că nu am revenit la serviciu după externare. Am respectat toate măsurile impuse de lege, perioada de izolare la domiciliu, fiind în concediu medical.Cu privire la acuzația că ”revenirea la serviciu s-a făcut fără a face dovada unui al doilea test negativ”, externarea din spital se face atunci când decid cadrele medicale, nu pacienții. S-a făcut un control de către Direcția de Sănătate Publică Suceava care a întocmit un proces verbal de constatare în care menționează “respectarea normelor de sănătate publică privind măsurile de preventive” și că ”declarațiile funcționarului public sunt confirmate de documente medicale”.

În drepul la replică un alt membru al familiei precizează că au fost verificați zilnic de poliție dacă respectă măsura izolării.

„E tragi-comică situația familiei mele. Am stat în casă în izolare la domiciliu ca verzele la murat care se acresc de la atâta stat. Mai ceva ca la carceră. Ne verifica poliția în fiecare zi la telefon și la ușă. E acuzată că a revenit la serviciu fără a face dovada unui al doilea test negativ. Cum? Cui trebuia să-i fluture rezultatul testului sub nas? A evadat pe fereastră din spital fără doua teste negative? Nu au dorit medicii să-i dea drumul din spital și ea a evadat? Ce bazaconii! După ce am stat cumințele în casă, după ce am suferit o traumă și ne-am bucurat că a scăpat cu viața, cineva se trezește să alarmeze în mod nejustificat autoritățile publice. Cred ca ar trebui să se facă o expertiză medico-legală psihiatrică petiționarului în cazul în care este identificat”, se arată în finalul dreptului la replică.