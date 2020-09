Patru noi inspectori școlari suceveni și-au început activitatea începând cu data de 1 septembrie 2020

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, profesorul Cezar Anuței, a declarat vineri, pentru News Bucovina, ca din data de 1 Septembrie 2020 patru noi inspectori școlari și-au început activitatea in cadrul instituției.



El a spus ca la disciplina Chimie, noul inspector școlar este prof. Olguța Popa-Ion, de la Colegiul Tehnic” Mihai Băcescu”, post care fusese ocupat de prof Gabriela Ștefănescu.



La disciplina Educație fizica și Sport postul este ocupat din acest an școlar de prof Nicolae Ciprian Anton, de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, in locul prof Iulian Cezar Darabă.



La disciplina Religie, funcția de inspector școlar este ocupată în prezent de profesoara Daniela Luminita Ceredeev, de la Liceul Tehnologic” Vasile Cocea” Moldovița, în locul prof. Bogdan Mihai Hrișcă, iar la disciplina Istorie, profesorul Daniel Hrenciuc, fost inspector școlar general adjunct in perioada 2006-2009, ocupă în prezent funcția de inspector școlar, cu jumătate de normă, post ce fusese ocupat de actualul inspector școlar de geografie, profesorul Constantin Cocerhan.