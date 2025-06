Moaștele Sf. Ioan cel Nou, scoase spre închinare în curtea Mănăstirii.PS Damaschin: De ziua lui, nu doar noi ne rugăm lui, ci și Sf. Ioan cel Nou se roagă pentru noi către Dumnezeu

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Suceava se pregătește de sărbătoare, cinstindu-l pe ocrotitorul orașului, Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou, înainte de prăznuirea sa din 24 iunie.

Sâmbătă dimineața moaștele sfântului au fost scoase din biserica Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” și așezate spre închinare într-un baldachin amenajat în curtea mănăstirii, într-un moment solemn marcat de prezența credincioșilor și a clerului.

Preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind importanța acestui moment: „Cu mila lui Dumnezeu, an de an, înainte de 24 iunie, Suceava se pregătește de sărbătoare. Sunt zilele de prăznuire ale ocrotitorului nostru, Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou. Ne-am străduit să fim gazde bune, nu doar pentru suceveni, ci mai ales pentru pelerinii care vin de departe să-l cinstească pe sfânt. Sub îndrumarea Înaltpreasfințitului Calinic, ostenitorii Centrului Eparhial, părinții mănăstirii și voluntarii s-au pregătit pentru a vă oferi zile de bună rânduială, spre slava lui Dumnezeu și de dragul Sfântului Ioan.”

PS Damaschin a invitat credincioșii să participe la slujbele pregătite – Sfânta Liturghie, Taina Sfântului Maslu, privegherile – și la pelerinajul „Calea Sfântului”, programat duminică seara, alături de evenimentele culturale dedicate sărbătorii.

Episcopul vicar a spus că nimeni dintre cei care vin la Sfântul Ioan nu se întoarce fără a primi ceva: sănătate, luminarea minții pentru elevi și studenți, înțelepciune pentru conducători, mângâiere pentru cei în necazuri, ocrotire pentru călători și că toți cei care se apropie cu credință de moaștele sfântului vor primi cele de folos.

„Zicem într-una din rugăciunile închinate Sfântului Ioan cel Nou că nu poate limba omenească să numere și să povestească facerile tale de bine pentru că nimeni dintre cei care vin la mucenicul lui Hristos Ioan cel Nou nu se întoarce, cum spunem noi în limbaj bisericesc, deșert, adică nu se întoarce fără a primi ceva. De aceea, ne rugăm lui Dumnezeu ca toți aceia care cu dragoste multă, cu credință se apropie de moaștele Sfântului Ioan cel Nou să primescă cele de folos: sănătate trupului, cele de trebuință vieții sufletești. Elevilor și studenților luminarea minții că suntem în perioadă de examene, celor care chivernisesc la treburile țării și cei care sunt cârmuitori ai orașelor și satelor să dobândească înțelepciune de care și ei și noi toți avem nevoie. Celor care călătoresc să le fie Sfântul Ioan cel Nou împreună călător. Toți cei care sunt în nevoi, în necazuri și în primejdii să dobândească mângâiere și ajutor așa cum numai Sfântul Ioan cel Nou, așa cum numai sfinții pot să dăruiască”, a spus PS Damaschin.

Episcopul vicar a evidențiat și munca nevăzută din spatele pregătirilor: „Vedeți florile acestea frumoase, dar cât s-a lucrat pentru ele! Multă osteneală se depune în aceste zile, pe care nu o vedem ușor. Binecuvântate să fie mâinile care lucrează, inimile care vibrează și pașii care se îndreaptă spre Sfântul Ioan, astfel încât, pe 24 iunie, să avem pace și bucurie, știind că nu doar noi ne rugăm lui, ci și el se roagă pentru noi către Dumnezeu.”

Sărbătoarea continuă în zilele următoare cu un program liturgic și cultural bogat, culminând pe 24 iunie, ziua de prăznuire a Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul Sucevei.