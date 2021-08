Primarul Ion Lungu știe cum se poate scăpa de mirosul insuportabil din zona comercială provenit de la stația de epurare: Trebuie adăugată o stație de uscare a nămolului și sunt șanse să fie găsită finanțare

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, că știe foarte bine problema mirosului insuportabil din lunca râului Suceava și că soluția este realizarea unei stații de uscare a nămolului care să fie adăugată actualei stații de tratare și epurare a apei.

„Este o problemă pe care o cunosc foarte bine. Nu sunt director la ACET. Sigur, domnul Groza trebuia să fie mai vigilent, să aibă problema rezolvată”, a spus primarul.

El a menționat că în anul 2006 când s-a aprobat acest proiect de modernizare a stației de tratare-epurare se preciza că acel nămol rezultat se va duce ca îngrășământ în pădure.

„Avem scris negru pe alb. Nu avem prevăzută o stație de uscare a nămolului”, a spus primarul.

El a subliniat că are această problemă pe ordinea de zi.

„Știu că se caută soluții de finanțare. Trebuie să adăugăm la stația de tratare-epurare o stație de uscare a nămolului. De aici se trage această problemă. S-au schimbat normativele UE și nu s-a mai dat voie să se ducă acest nămol ca îngrășământ”, a spus Lungu.

Primarul a adăugat că va trebui ca în primul rând reprezentanții ACET trebuie să găsească o soluție.

„Eu, ca primar, am făcut tot ceea ce am putut. Am adus aproape 100 de milioane de euro în ceea ce privește rețelele de apă și canalizare. Nu sunt eu tehnicianul de acolo”, a declarat Lungu.

El a arătat că responsabilitatea este a celor de la ACET, iar el ca primar își asumă situația.

„Este problema ACET. Voi avea o discuție cu domnul Groza. Știu că sunt perspective, șanse să fie finanțată această stație de uscare”, a mai spus primarul.