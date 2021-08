Dezbatere privind situația copiilor suceveni cu părinți plecați la muncă în străinătate. Niculai Barbă: Cel mai important este cum putem contribui să le mai „îndulcim” dorul de părinți, de familie

Situaţia copiilor sucevenilor din diaspora a fost dezbătută luni, la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”. Prezent la eveniment, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă a ținut să precizeze că plecarea unuia sau a ambilor părinți în străinătate vine, din păcate, cu repercusiuni asupra familiei, asupra copiilor lăsați, de cele mai multe ori, singuri.

”Când vorbim despre diaspora ne gândim la faptul că sunt persoane plecate în străinătate care câștigă bani, care se mai întorc din când în când în țară, sau care vin și investesc, sau trimit bani periodic aici și lucrul acesta este considerat un aport benefic la dezvoltarea comunităților de unde provin. În schimb acest lucru, se realizează din păcate cu repercusiuni asupra familiei, asupra copiilor, iar efectele care rezultă din acest lucru, dacă este să le punem în balanță cu partea aceasta financiară, cred că nu se ajunge la un echilibru. Niciodată câștigurile financiare nu vor putea compensa, nu vor contrabalansa problemele care apar în familie”, a declarat Neculai Barbă.

Cea mai dificilă problema cu care se confruntă autoritățile județene în raport cu această situație este de a „îndulci” dorul copiilor față de părinții plecați la muncă în străinătate.

”Evident că vorbim în primul rând de prezența lor la școală, dar nu este vorba numai despre asta, este important să vedem și cum putem contribui să le mai ”îndulcim” dorul de părinți, de familie. Avem mult de lucru. Din start vă spun că este cea mai grea problemă pe care o putem discuta și care există în raport cu diaspora”, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean Suceava.

Niculai Barbă a punctat și faptul că ne aflăm în continuare în ”Luna Diasporei ” și Consiliul Județean Suceava a gândit o serie de evenimente la care întreaga familie să fie prezentă.

”Suntem în luna august, lună în care de obicei mulți dintre cei plecați în diaspora vin acasă să își mai rezolve o serie de probleme dar mai ales să-și vadă familia, de aceea noi am și gândit o serie de evenimente la care familia să poate fi prezentă. Cel mai recent exemplu este Festivalul de Artă Medievală, în care noi ne-am axat pe evenimente care să fie dedicate copiilor în special. Mă bucur foarte mult că la aceste evenimente au participat foarte mulți copii împreună cu părinții, cu familia”, a declarat Barbă.

În tot acest context, cel mai important aspect îl constituie familia, a spus Barbă care a adăugat că din acest motiv administrația județeană, prin toate evenimentele realizate în luna august, încearcă să contribuie la creearea unui climat cât mai favorabil acestora.

”Astfel de evenimente adresate celor din diaspora sunt un modest aport pe care administrația județeană îl poate aduce în ceea ce privește contactul, empatia cu lumea din diaspora, cu familia. Am pronunțat un cuvânt care mi se pare esențial- familia- și consider că rezolvarea problemelor legate de acești copii trebuie să vină din partea familiei. Aceasta are primul rol, chiar și înaintea școlii. Chiar dacă toată lumea se așteaptă ca școala să rezolve tot cred că baza este familia, de aceea, în acțiunile noastre să încercăm să aducem cât mai aproape familia, inclusiv acea parte a familie care este plecată în afară”, a conchis Niculai Barbă, vicepreședintele CJ Suceava.