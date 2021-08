Pentru drumul de mare viteză Pașcani-Suceava-Siret au fost depuse solicitări pentru certificate de urbanism la Consiliile județene Iași, Suceava și Botoșani

Deputatul USR PLUS de Neamț Iulian Bulai a prezentat progresul făcut în ultima săptămână în cazul proiectelor de autostrăzi din Moldova, arătând că pentru Pașcani-Suceava-Siret s-au depus documentațiile în vederea obținerii certificatelor de urbanism din partea Consiliilor județene Iași, Suceava și Botoșani.

Astfel, potrivit lui Bulai care a urmărit ședințele CNAIR, pe Autostrada A7, tronsonul Ploiești- Buzău, s-a răspuns la toate solicitările, documentația tehnică urmând să fie predată pe data de 24 august, iar termenul de depunere a ofertelor de execuție va fi prelungit tot până la această dată, după clarificări.

Pe tronsonul Buzău-Focșani, pe 26 august, vor fi transmise: studiul geo-tehnic, studiul de fezabilitate (care a fost revizuit), documentația de mediu și proiectul tehnic.

Acordul de mediu va fi dat în septembrie, iar la sfârșitul lui octombrie 2021, va fi scoasă la licitație execuția acestui tronson.

Pe tronsonul Focșani-Bacău, au fost mobilizate 5 utilaje pe teren, iar cei 406 metri care au mai rămas, vor fi gata la sfârșitul săptămânii viitoare. Pe acest tronson la 1 octombrie va fi predat studiul geotehnic, împreună cu cel de fezabilitate, astfel că procedura de lansare a licitației pentru construirea acestui tronson poate fi lansată la sfârșitul anului.

Pentru acest tronson, vor fi mobilizate 4 utilaje care vor fora 1000 de metri liniari, cu termen de finalizare până la 15 septembrie.

Pe Bacău-Pașcani, se lucrează la studiul de fezabilitate în continuare, iar acordul de mediu va fi gata până la jumătatea lunii octombrie. Procedura de lansare a licitației va fi tot la sfârșitul acestui an.

„Pentru Pașcani-Suceava, Suceava-Siret: au fost transmise solicitările pentru eliberarea certificatelor de urbanism, pentru ambele sectoare, către CJ Iași, CJ Suceava și CJ Botoșani și au avut loc ridicări topografice pentru primii 10 km ai ambelor sectoare”, a menționat Bulai.

În ceea ce privește A8 , pe tronsonul Tg. Mureș-Tg. Neamț se desfășoară evaluarea studiului de fezabilitate de către CNAIR, depus de către proiectant, studiu la care s-a constatat că 4 volume lipsesc, iar câteva sunt incomplete, la analiza cantitativă (indicatori tehnico-economici, avize, autorizații). Aceste revizuiri vor duce la o prelungire a termenelor din celelalte etape ale proiectului.

„Acest lucru necesită o deosebită atenție, deoarece capetele autostrăzii A8 fac parte din finanțarea PNRR, iar documentația incompletă poate afecta termenele care au fost convenite”, a atenționat Bulai.

El a arătat că pe tronsonul Tg Neamț- Iași-Ungheni analiza multicriterială va fi predată pe 18 august de proiectantul Consitrans, iar la varianta de ocolire Iași- est este finalizată documentația pentru atribuirea studiului de fezabilitate, iar licitația va fi postată pe SICAP în august, așa cum era convenit.

Nu atât de optimist este însă Cătălin Urtoi, reprezentant al Asociației „Împreună pentru A8” care a atenționat că după ședința de progres care a avut loc luni la CNAIR, un lucru este cert: SF-ul pe tronsonul Tg.Mureș – Tg.Neamt/A8 NU a fost depus conform contractului.

„Specialiștii din CNAIR au declarat în ședința de ieri, după o săptămână de la depunerea SF-ului de către firma spaniolă ACCIONA, că SF-ul nu a fost depus conform contractului! Este incomplet, cu volume lipsă, iar formatul în documente scrise lipsește, fiind depus doar sub forma a două stick-uri.Aceste concluzii au fost trase după evaluarea cantitativă. În ceea ce privește evaluarea informațiilor, cred că ne este clar cât de complete și corecte sunt. O mare bătaie de joc!”, a transmis Cătălin Urtoi.

El a reamintit că asociația Împreună Pentru A8 a avertizat de acest lucru încă din luna Ianuarie pe cei din MT și CNAIR de posibilitatea de a se ajunge aici și că acum este rezultatul anticipat.

„Stau și mă întreb cum vor finaliza recepția acestui document cei din CNAIR în următoarele 13 zile, când cei de la firma spaniolă ACCIONA au transmis cu o aroganță maximă că sunt în concediu?! Ceea ce mă miră pe mine este reacția inexistentă a celor din USR PLUS și mă refer în primul rând la ministrul transporturilor Cătălin Drulă. Oare Primul Ministru, Florin Câțu ce părere are?! Sunt curios cum au comunicat aceștia cu Acciona pe canalele oficiale, după această așa zisă depunere de SF?!Am senzația că sunt depășiți total de aroganța acestor spanioli, iar totul se face pe banii românilor. Se pare că nici acești guvernanți nu au înțeles că cel mai important nu este să mimăm începerea Autostrăzii A8, ci chiar s-o facem! Fără traversarea munților, această autostradă cu cele două capete pe care ni le tot vântura politrucii, nu ajută pe nimeni. Fără o mobilizare masivă a celor care cred în acest proiect și fără o acțiune în forță către București, nu vom vedea prea curând această autostradă. Fără blocarea unor drumuri și chiar a Bucureștiului, Moldova nu va obține nici cu această coaliție ceea ce-și dorește:o autostradă completă de la Iași la Tg. Mureș, care să traverseze Carpații până în 2030!”, a mai transmis Cătălin Urtoi.

El consideră că dacă în următoarele luni nu se finalizează toată documentația, respectiv SF + Acord Mediu + Indicatori Tehnico Economici + Caiet Sarcini pentru licitație Proiectare Execuție, inclusiv pentru zona de munte, înseamnă că și actualii guvernanți ne iau de proști.

„A accepta o păcăleală politică de genul “facem două capete” și restul vedem noi, sau să mai facă și alții este o mare bătaie de joc la adresa Moldovei!”, a conchis Cătălin Urtoi.