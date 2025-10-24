Primăria Suceava, la un an de mandat: Sucevenii merită suficiente locuri de parcare în locul garajelor și spații verzi generoase în jurul blocurilor



Primăria Suceava a prezentat bilanțul primului an în ceea ce privește amenajarea de noi parcări de reședință, parte a celui mai curajos proiect de regenerare urbană din oraș.

Într-un mesaj adresat sucevenilor, conducerea primăriei a detaliat realizările și planurile viitoare menite să crească calitatea vieții în municipiu.

Parcări finalizate în 2025:

Cuza Vodă II, strada Păcii: 4 parcări noi, construite pe amplasamentele fostelor garaje și în zone abandonate.

Zamca: 2 parcări noi, în zonele „Bebelușul” și „Theodor Neculuta”.

Areni/Centru: 3 parcări noi, pe străzile Maria Voichița, Ștefan Tomșa și Ștefan Drachinschi.

Proiecte în derulare:

În perioada imediat următoare, vor fi finalizate parcări noi în zonele Oituz și 6 Noiembrie. De asemenea, în cartierul Zamca, alte trei parcări vor fi amenajate pe străzile Stejarului, Narciselor și Ion Neculce.

Planuri pentru 2026:

Primăria are în vedere realizarea a cel puțin două parcări spațioase în cartierul Obcini, alături de alte inițiative majore de regenerare urbană.

„Avem un singur scop: creșterea calității vieții sucevenilor! Sucevenii merită suficiente locuri de parcare în locul garajelor și spații verzi generoase în jurul blocurilor,” a transmis conducerea Primăriei Suceava.