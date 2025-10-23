Primăria Suceava vrea să reabiliteze șase parcuri din municipiu cu 3 milioane de euro, fonduri europene



Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a inițiat un proiect ambițios de reabilitare a șase parcuri publice cu fonduri europene.

Primarul propune în următoarea ședință a Consiliului Local Suceava un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului ,,Reabilitare parcuri publice în municipiul Suceava” în vederea obținerii finanțării prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Proiectul „Reabilitare parcuri publice în municipiul Suceava” vizează refuncționalizarea spațiilor verzi pentru reducerea poluării, îmbunătățirea calității aerului și accesibilitatea persoanelor cu mobilitate redusă.

Investiția, eligibilă pentru fonduri FEDR (Prioritatea 3 – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul), va remedia deficiențe majore: alei degradate, lipsa iluminatului modern, mobilier urban insuficient, spații verzi deteriorate, locuri de joacă vechi și absența sistemelor de irigații.

Soluțiile propuse includ alei placate cu travertin durabil, plantări masive de platani, toalete ecologice racordate la rețele, bănci, coșuri de gunoi, iluminat pentru parcuri și pășuni pentru albine.

Parcurile vizate și principalele lucrări:

Parc Mărășești : 485 mp alei noi, loc de joacă (35,6 mp), 60 arbori, 1.274 mp spațiu verde irigat, 12 bănci, 14 stâlpi iluminat, toaletă ecologică, 94 mp flori perene.

Parc Bloc T1: Refacere integrală gazon, 4 arbori, alei cu travertin, 4 bănci, pășune albine.

Parc Universitate: Alei refăcute, loc de joacă (569 mp), 30 arbori, 30 bănci, gazon irigat, toaletă ecologică, fântână arteziană reabilitată, 94 mp flori.

Parc Itcani : Alei travertin, loc de joacă nou (250,2 mp), 50 arbori, 21 bănci, gazon irigat, 20 stâlpi iluminat, toaletă ecologică, 200 mp flori.

Parc Central „Prof. Ioan Nemes” : Alei travertin, loc de joacă, 20 arbori, 60 bănci, 250 mp flori, oglindă de apă, reabilitare două fântâni arteziene, toaletă ecologică.

Dimensiunile totale ale amenajărilor:

Alei travertin: 7.083 mp

Locuri de joacă: 1.105 mp

Spații verzi (gazon + irigații): 25.210 mp

Suprafețe flori perene: 638 mp

Toalete ecologice: 40 mp

Bănci din lemn: 127 bucăți; Coșuri de gunoi: 65 bucăți

Copaci nou plantați: 164 bucăți (platani)

Stâlpi de iluminat: 34 bucăți

Reabilitare fântâni arteziene: 180 mp

Proiectul va crea microclimate agreabile prin densificarea vegetației (peste 200 de platani noi), retenția apelor pluviale și promovarea biodiversității urbane.

Valoarea totală a investiției este evaluată la 15.194.576,11 de lei, iar termen de realizare este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.