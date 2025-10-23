Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, propune reducerea prețului de producție a energiei termice cu 18%: Facturile pentru populație rămân subvenționate la 206 lei/MWh



Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a inițiat un proiect de hotărâre care vizează scăderea prețului de producție a energiei termice produse de SC Bioenergy Suceava SA, de la 170,93 lei/MWh la 140,85 lei/MWh (exclusiv TVA) – o reducere de 30,08 lei/MWh, echivalentul a 18%.

În referatul de aprobare, primarul arată că măsura este motivată de ieftinirea materiei prime, masa lemnoasă, și va fi supusă aprobării Consiliului Local.

Potrivit referatului, prețul de producție pentru energia termică din centrala de cogenerare a fost avizat de ANRE (Aviz nr. 31/18.08.2025) și respectă metodologia ANRSC.

Combinat cu tarifele SACET pentru transport, distribuție și furnizare (346,82 lei/MWh exclusiv TVA), prețul local total devine 487,67 lei/MWh (exclusiv TVA).

Impactul asupra consumatorilor, după aprobare:

Populație: Factura rămâne neschimbată la 206,36 lei/MWh (inclusiv TVA), datorită subvenției de 334,95 lei/MWh în sezonul rece (1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026) și 383,72 lei/MWh în afara sezonului.

Agenți economici: 487,67 lei/MWh (exclusiv TVA) sau 590,08 lei/MWh (inclusiv TVA 21%).