Trei firme din Suceava vor să modernizeze stații de autobuz: Iulius Mall, Auto Albina și Savcom se oferă să acopere costurile pentru confortul cetățenilor

Dezvoltarea urbană a Sucevei primește un impuls important: trei companii locale – Iulius Mall Suceava, SC Auto Albina SRL și Savcom – și-au exprimat intenția de a prelua și amenaja stații de autobuz din municipiu, asumându-și integral costurile de modernizare, mentenanță și dotare.

Inițiativa vizează crearea unor spații moderne, sigure și estetice, integrate în peisajul urban.

Iulius Mall Suceava, recent extins și modernizat cu zone verzi de clasă mondială și 2.400 de locuri de parcare, propune să modernizeze stația de autobuz din fața Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”. Compania va acoperi costurile pentru un design armonios, cu spații publicitare, confort ridicat și siguranță, oferind Primăriei variante de concepte vizuale pentru alegerea optimă, „plecând de la idealul comun al dezvoltării urbane sustenabile”.

SC Auto Albina SRL, activă de peste 10 ani cu un contract de locațiune la stația IRIC de pe Calea Unirii FN, dorește să extindă parteneriatul cu Primăria. Firma va moderniza spațiul public, creând un loc funcțional și estetic, „dând înapoi comunității” prin îmbunătățirea imaginii orașului.

Savcom se implică la stația Obcini-Flori, unde va finanța un concept agreat deja cu municipalitatea. Proiectul include o zonă de servicii integrate: punct de servire rapidă cu băuturi calde și gustări, plus activități de marketing. Compania va închiria legal spațiul interior, respectând taxele, pentru a oferi cetățenilor o stație modernă și utilă.

Aceste propuneri, adresate Primăriei Municipiului Suceava, urmează să fie supuse aprobării Consiliului Local Suceava în ședința de săptămâna viitoare.