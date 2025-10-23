Accident Gălănești: Un șofer care a suferit cel mai probabil un infarct a provocat coliziunea a trei mașini



Un grav accident rutier s-a produs joi, în jurul orei 12:20, pe DN2H, în afara localității Gălănești în urma căruia un șofer de 68 de ani din Rădăuți a murit.

Potrivit Poliției Județene Suceava, un bărbat de 68 de ani din Rădăuți conducea un autoturism Hyundai pe direcția Gălănești – Rădăuți.

Din motive necunoscute – cel mai probabil o cauză medicală, precum un infarct –, vehiculul a pătruns pe sensul opus, intrând frontal într-un VW Caddy condus de un tânăr de 22 de ani, din Vicovu de Sus, care se îndrepta spre Gălănești.

Impactul a fost atât de violent încât VW Caddy a fost proiectat într-un autoturism Dacia Duster aflat în spatele său, condus de un bărbat de 69 de ani, din București.

În urma accidentului șoferul Hyundai a fost declarat decedat la fața locului nefiind posibilă resuscitarea sa.

Ceilalți doi șoferi nu au suferit leziuni și testele la alcoolemie au fost negativ.

Din primele verificări, decesul nu a fost provocat de traumatisme din accident, ci de cauze medicale întrucât nu prezenta leziuni traumatice care ar fi putut provoca decesul în condițiile unui accident rutier urmând ca necropsia să confirme circumstanțele exacte.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, iar Parchetul competent va decide măsurile ulterioare.