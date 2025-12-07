Tânăr de 25 de ani din Broșteni, prins în flagrant cu petarde interzise de categoria P1. Poliția Suceava reamintește că acesta pot fi utilizate doar de pirotehnicieni autorizați



Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Broșteni au surprins sâmbătă seara, în jurul orei 18:15, un localnic de 25 de ani în timp ce utiliza articole pirotehnice din categoria P1 – interzise persoanelor fizice.

În urma controlului corporal, asupra tânărului au fost descoperite și ridicate 8 articole pirotehnice P1 și două brichete cu gaz.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru deținerea și utilizarea fără drept a articolelor pirotehnice categoria P1, infracțiune pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Poliția Suceava reamintește că, din 9 august 2025, persoanele fizice au voie să dețină și să folosească pe tot parcursul anului doar articolele din categoria F1 (pocnitori mici, jerbe, bețișoare bengale etc.), dar numai dacă au împlinit 16 ani.

Toate celelalte categorii (F2, F3, F4, T1, T2, P1, P2) sunt strict interzise publicului larg și pot fi folosite doar de pirotehnicieni autorizați sau în condiții speciale.

Acțiunile de control continuă în toată perioada sărbătorilor de iarnă.