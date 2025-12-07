Tânăr din Suceava, rănit grav după ce a căzut beat în timpul unei petreceri la o cabană în Șaru Dornei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat de 33 de ani a ajuns în stare gravă la spital în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a căzut și s-a lovit la cap în timpul unei petreceri private.

Potrivit datelor din anchetă, un grup de tineri închiriase o cabană din satul Gura Haitii, comuna Șaru Dornei, iar sâmbătă seara aceștia au consumat băuturi alcoolice într-o poiană din apropiere.

La întoarcerea spre cabană, pe un teren accidentat și în întuneric, bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut lovindu-se la cap.

Colegii de petrecere au sunat imediat la 112. Echipajul de ambulanță l-a transportat de urgență la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde i s-a stabilit diagnosticul prezumtiv de traumatism cranio-cerebral, traumatism coloană lombară, stare de ebrietate, cădere accidentală.

Poliția municipiului Vatra Dornei a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, ancheta urmând să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului.