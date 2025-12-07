Poveste emoționantă în Rădăuți: Polițistul Ciprian Sfichi, rănit grav cu sabia în urmă cu opt ani, a primit aseară „darul” lui Moș Nicolae în aplauzele a peste 100 de tineri



Exact în ziua Sfântului Nicolae, în ceainăria „Regatul Sânzienelor” din Rădăuți, a avut loc unul dintre cele mai emoționante momente ale anului în județul Suceava.

În urmă cu 8 ani, pe 5 decembrie 2017, luptătorul Serviciului pentru Acțiuni Speciale IPJ Suceava, Ciprian Sfichi, era tăiat grav cu sabia în timpul unei percheziții. Medicii îi dădeau șanse minime de supraviețuire.

După ani și ani, o scrisoare emoționantă arată tuturor pilde de viață, de credință și confirmare a unor valori supreme.

Astfel, într-o ceainărie din Rădăuți care a fraternizat cu problemele tinerilor defavorizați, fostul polițist Ciprian Sfichi din cadrul IPJ Suceava – Serviciul Acțiuni Speciale a redactat o scrisoare de suflet, pe care a postat-o timid în urna specială. A vrut doar să fie un exemplu de putere și stăruință în valori pentru cei tineri, a vrut să arate că forța divină și puterea umană pot dăinui împreună și pot crea și modela destine.

Oameni de bine, precum familia Parasca, au preluat scrisoarea fostului polițist, au relaționat cu conducerea IPJ Suceava și, într-un final, cu toții au reușit să activeze magia lui Moș Nicolae, chiar în ziua Sfintei Sărbători.

Foștii colegi din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale și conducerea IPJ Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu-inspector șef adjunct al IPJ Suceava, au fost alături de Ciprian Sfichi, în cadrul unui moment emoționant, în fața a peste o sută de tineri și părinți care au realizat că provocările vieții trebuie abordate cu demnitate, speranță și credință.

Aseară, același Ciprian – viu, zâmbitor și plin de energie – a stat în fața a peste 100 de tineri defavorizați, părinți și foști colegi, și a depus în urna specială o scrisoare scrisă de mână: o mărturie despre credință, putere și despre putere și despre jurământul pe care nu l-a uitat niciodată.

Organizat de familia Elena și Dumitru Parasca împreună cu IPJ Suceava, momentul a adus lacrimi în ochii tuturor când luptătorii SAS au intrat în sală și l-au înconjurat pe Ciprian. Au urmat aplauze, îmbrățișări și cadouri oferite copiilor.

La final, Ciprian Sfichi a rostit simplu, dar cu voce tare: „Servesc Patria!” – același jurământ pe care l-a făcut acum mulți ani și pe care îl respectă și azi, în ciuda tuturor rănilor.

„Nu e vorba despre o anchetă. E vorba despre viață, despre credință și despre oameni care aleg să rămână verticali”, a transmis Poliția Județeană Suceava.

Un Moș Nicolae cu adevărat special pentru un erou care nu a renunțat niciodată.