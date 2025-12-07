Autoturism de lux furat în urmă cu un an și jumătate, depistat în PTF Siret



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii de frontieră suceveni au confiscat vineri seara, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, un autoturism căutat de autoritățile ucrainene pentru furt.

Potrivit STPF Suceava, vineri, în jurul orei 20:35, pe sensul de ieșire din PTF Siret, un cetățean ucrainean de 44 de ani s-a prezentat la volanul unui ansamblu format dintr-un autovehicul și o platformă, ambele înmatriculate în Ucraina. Pe platformă se afla un autoturism de lux cu plăcuțe ucrainene.

La controlul de rutină, sistemul a semnalat imediat că mașina transportată figurează în baza de date Interpol ca fiind furtată, alerta fiind introdusă de Poliția ucraineană încă din 18 iunie 2024.

Autoturismul, evaluat la aproximativ 125.000 de lei, a fost ridicat și indisponibilizat la sediul SPF Siret.

Pe numele șoferului a fost întocmit dosar penal pentru tăinuire, cercetările continuând sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.