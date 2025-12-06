Filtre masive ale Poliției Suceava în noaptea de Sfântul Nicolae: Controale „blitz” în tot județul pentru depistarea șoferilor băuți sau drogați



Poliția Județeană Suceava a declanșat în această seară și noapte o amplă acțiune de ordine publică și siguranță rutieră cu ocazia sărbătorii Sfântului Nicolae și a evenimentelor sociale asociate.

Potrivit Poliției Județene Suceava, zeci de echipaje rutiere și de ordine publică au ieșit pe teren și au instituit filtre rutiere în localități și pe drumurile dintre ele.

Prioritatea principală: depistarea și scoaterea din trafic a conducătorilor auto care se urcă la volan după ce au consumat alcool sau substanțe interzise.

În municipiul Suceava controalele sunt de tip „blitz”: apar brusc, durează între 15 și 30 de minute, apoi se mută în alt punct, atât pe intrările/ieșirile din oraș, cât și pe bulevarde și străzi intens circulate.

Până la această oră au fost verificate sute de autovehicule, iar acțiunea continuă pe tot parcursul nopții.

Poliția Județean Suceava a transmis cu acest prilej „La mulți ani!” tuturor celor care poartă numele Sfântului Nicolae!