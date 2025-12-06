Cetatea 1932 Suceava a învins clar CSM Vaslui, scor 6–2, în etapa a XVI-a



Echipa Cetatea 1932 Suceava a obținut o victorie categorică pe teren propriu, 6–2 cu CSM Vaslui, în cadrul etapei a XVI-a a Seriei I din Liga a III-a.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 11 prin Alex Militaru, însă sucevenii au egalat rapid și au preluat controlul partidei. Golurile gazdelor au fost marcate de:

Răzvan Gorovei (minutele 18 și 76)

Ilie Marian (minutele 29 și 33)

Alexandru Savin (minutul 37)

Cosmin Tucaliuc (minutul 51)

Pentru CSM Vaslui a mai înscris Robert Rusu (minutul 41).

În urma acestui rezultat, Cetatea 1932 Suceava acumulează 32 de puncte (10 victorii, 2 egaluri, 4 înfrângeri) și un golaveraj de 41–20.

Următoarea partidă va avea loc tot pe stadionul Areni, sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 14:00, împotriva formației USV Iași.