Dotări noi la SCJU Suceava: Echipamente de 175.000 euro pentru recuperare medicală, livrate și puse în funcțiune

Consiliul Județean Suceava continuă modernizarea infrastructurii Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”, prin livrarea a trei echipamente medicale de ultimă generație la Secția de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie.

Valoarea totală a echipamentelor este de aproximativ 175.000 de euro (1.622.000 lei fără TVA), conform unui proiect transfrontalier.

Echipamentele au fost livrate marți, 22 octombrie 2025, și sunt deja operaționale.

Contractul de furnizare a fost semnat pe 17 septembrie 2025 cu firma Physiomed Aparatură Medicală SRL din Cluj și include:

Combina electroterapie și ultrasunete (15.000 lei + TVA) – pentru tratarea durerilor și stimularea musculară;

Exoschelet robotizat pentru recuperarea mersului (779.000 lei + TVA) – dotat cu senzori performanți care monitorizează mișcările pacientului, permițând adaptarea tratamentului individualizat;

Laser de înaltă terapie, robotizat (90.000 lei + TVA) – automatizat, eficient în reducerea durerii, inflamațiilor, hematoamelor și edemelor, scurtând timpul de recuperare.

Aceste dotări vor îmbunătăți semnificativ calitatea serviciilor de recuperare, oferind pacienților acces la tehnologii avansate.Investițiile continuă: În cadrul aceluiași proiect, urmează să fie livrate alte două echipamente în valoare de circa 150.000 de euro (750.000 lei):

Sistem robotizat mobil pentru recuperarea mersului;

Sistem tip exoschelet pentru recuperarea membrelor superioare.

Proiectul „BLOOM – Formarea vieții minorilor noștri, promovarea sănătății lor” este finanțat prin programul european Interreg VI-A NEXT Ungaria–Slovacia–România–Ucraina 2021–2027. Scopul său este îmbunătățirea accesului la servicii medicale moderne și reducerea inegalităților în sănătate, cu accent pe pacienții pediatrici.