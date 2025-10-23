Un fost șofer de la o firmă de legume-fructe din Suceava trimis în judecată pentru că a furat combustibil de 38.000 lei și unelte de 2.000 lei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, pentru infracțiunile de abuz de încredere, acces ilegal la un sistem informatic (27 acte materiale) și fraudă informatică (27 acte materiale).

Potrivit anchetei în 2 martie 2022 inculpatul, angajat ca șofer la o societate comercială din județ specializată în comercializarea de legume și fructe, a abandonat autoutilitara în parcarea firmei, cu cheile în contact, și nu s-a mai întors.

Administratorul a desfăcut contractul de muncă pe 4 martie 2022, după ce a eșuat să ia contact cu acesta.

În perioada 2-23 martie 2022, inculpatul nu a predat cardul de combustibil încredințat pentru alimentare autoutilitarelor, deși i s-a cerut acest lucru.

În schimb, l-a accesat ilegal de 27 de ori, cumpărând în interes personal circa 4.848,61 litri de motorină, în valoare de 38.374,97 lei, de la diverse stații de carburanți din România.

Totodată, la încetarea contractului, inculpatul și-a însușit pe nedrept bunuri ale firmei încredințate în scop de serviciu: un cric, o cheie de roți, roata de rezervă și o stație de emisie-recepție, cu un prejudiciu suplimentar de aproximativ 2.000 lei.

Prejudiciul total este de circa 40.375 lei, nerecuperat. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Suceava.