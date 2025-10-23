Bărbat trimis în judecată la Suceava pentru că a scos peste 4.000 euro din contul unui prieten știind PIN-ul cardului bancar



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt, acces ilegal la un sistem informatic (28 acte materiale) și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (26 acte materiale).

Potrivit probatoriului administrat, faptele s-au petrecut în perioada 21 septembrie – 1 octombrie 2024.

Astfel, inculpatul, aflat pe teritoriul Olandei, era coleg de serviciu și prieten apropiat al persoanei vătămate, un cetățean român.

Observând că aceasta își pierduse cardul bancar emis de o bancă românească, inculpatul la găsit și și l-a însușit pe nedrept, știind anterior codul PIN.

Astfel, acesta a accesat ilegal cardul de 28 de ori, efectuând 26 de tranzacții frauduloase – plăți la POS și retrageri de numerar de la ATM – atât în Olanda, cât și în România, fără acordul proprietarului.

Prejudiciul total sustras este de 4.116,77 euro (inclusiv comisioane), echivalentul a aproximativ 20.378 lei, sumă nerecuperată integral.