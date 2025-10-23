Bărbat trimis în judecată la Suceava pentru dare de mită: A oferit 100 de euro unei funcționare de la primărie pentru a obține ilegal certificat fiscal auto



Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Potrivit probatoriului administrat în cadrul urmăririi penale, fapta s-a petrecut în august și septembrie 2023, la primăria unei comune din județul Suceava.

Inculpatul a promis suma de 100 de euro unei inspectoare din compartimentul de taxe și impozite, pentru ca aceasta să elibereze fratelui său un certificat fiscal auto, încălcând dispozițiile legale.

Astfel, conform anchetei, inculpatul s-a prezentat la sediul primăriei pentru a scoate din evidențe un autoturism proprietate a fratelui său. Pentru aceasta, era necesar certificatul fiscal auto, care să ateste absența obligațiilor fiscale restante (taxe, impozite, amenzi etc.).

Funcționara, martoră denunțătoare în cauză, a verificat evidențele și a descoperit debite neachitate de peste 15.000 de lei la bugetul de stat în numele proprietarului vehiculului.

Informând inculpatul despre imposibilitatea certificării documentului până la achitarea datoriilor, funcționara a primit inițial promisiunea că debitele vor fi plătite. Însă, în zilele următoare, inculpatul a început să o contacteze insistent – atât la serviciu, cât și pe numărul personal de telefon –, exercitând presiuni pentru soluționarea favorabilă a cererii.

Punctul culminant al tentativei de corupție a avut loc pe 3 septembrie 2023 când, prin intermediul aplicației WhatsApp, inculpatul i-a trimis mesaje scrise inspectorei, promițându-i explicit 100 de euro în schimbul eliberării ilegale a certificatului fiscal. Oferta a fost respinsă ferm de către angajata primăriei, care a sesizat autoritățile.

Procurorii subliniază că fapta întrunește toate elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită, conform legislației penale.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Suceava pentru soluționarea pe fond.