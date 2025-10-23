Peste 2.000 de suceveni au vizitat Expoziția Educativă de Tarantule și Reptile Vii. Speciile fascinante te așteaptă la Iulius Mall Suceava până duminică, 26 octombrie!



Dacă vrei să vezi peste 40 de specii de tarantule și 30 de reptile vii, te așteptăm la Iulius Mall Suceava! Până duminică, 26 octombrie 2025, ai ocazia să descoperi exemplarele fascinate din cadrul Expoziției Educative de Tarantule și Reptile Vii. Peste 2.000 de suceveni au vizitat deja expoziția, care se află la parterul Iulius Mall, unde au admirat, printre altele, o anacondă galbenă și un exemplar unicat de tarantulă de 25 cm.

Încă mai ai timp să descoperi vedetele ediției din acest an: pitonul ametist, cobra falsă de apă, șarpele regal al lui Brooks și pitonul reticulat. În zona tarantulelor, vei putea vedea exemplare care pot ajunge chiar și la 25 de centimetri în lungime.

Mai mult, datorită terariilor amenajate astfel încât să reproducă fidel habitatul natural al fiecărui specimen în parte, vizitatorii pot putea vedea în ce condiții trăiesc acestea, dar și cum își „decorează” chiar ele mediile. Un fapt interesant despre femelele tarantule este că își folosesc pânza pentru a ranforsa pereții vizuinelor în care trăiesc, creând astfel o „broderie” spectaculoasă.

Accesul la expoziție se face pe bază de bilet, disponibil online pe platforma iabilet.ro, dar și la intrarea în expoziție. Prețul unui bilet este de 15 de lei, iar copiii sub trei ani beneficiază de intrare gratuită. Accesul este gratuit pentru persoanele cu dizabilități și însoțitorul acestora.

Te așteptăm la Iulius Mall Suceava până pe 26 octombrie să descoperi „Expoziția de Tarantule și Reptile Vii”!