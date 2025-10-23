Accident Gălănești: Un bărbat a murit după o coliziune între trei autovehicule



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O coliziune violentă între trei autoturisme s-a produs joi pe raza localității Gălănești, terminându-se tragic cu decesul unui bărbat.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari au mobilizat o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj SAJ Suceava.

În urma impactului, a rezultat o victimă – un bărbat, neîncarcerat – care se afla în stop cardio-respirator. Echipajele medicale și paramedicale au aplicat imediat protocolul de resuscitare la fața locului, luptând pentru stabilizarea sa.

Din nefericire, medicul SAJ a declarat decesul victimei, în ciuda tuturor eforturilor.

Circulația în zonă a fost blocată pe durata intervenției, iar polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor și circumstanțelor producerii accidentului.