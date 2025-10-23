Ceremonial militar în Suceava – „Ziua Armatei României” sărbătorită la Monumentul Eroilor „Bucovina Înaripată”



Garnizoana Suceava organizează sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 12:00, un ceremonial militar în Piața „Tricolorului”, la Monumentul Eroilor „Bucovina Înaripată”, cu ocazia aniversării „Zilei Armatei României”.

Evenimentul reunește forțe armate și instituții de ordine publică într-un omagiu adus tradiției și profesionalismului militar.

Ceremonialul este organizat în colaborare cu Batalionul 17 Vânători de Munte „Dragoș Vodă” din Vatra Dornei, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, Inspectoratul Județean de Jandarmi „Bogdan Vodă” Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni și Primăria Municipiului Suceava.

La eveniment vor participa reprezentanți ai administrației publice județene și locale, structuri ale Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, asociații ale cadrelor militare în rezervă și în retragere, ale veteranilor de război, Asociația „Cultul Eroilor” – filiala Suceava, precum și reprezentanți ai mass-media și ai societății civile.