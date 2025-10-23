Târgul locurilor de practică și internship la USV: Peste 30 de companii și 100 de studenți în proiectul „DIZAB-USV” pentru incluziune educațională



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a organizat, vineri, 17 octombrie 2025, ora 11:00, în Atrium, corp E, Târgul locurilor de practică, internship și voluntariat pentru studenți.

Evenimentul a reunit peste 30 de entități socio-economice din Suceava, care au expus standuri de promovare și au prezentat oferte concrete de colaborare.

Peste 100 de studenți suceveni au interacționat activ cu angajatorii, manifestându-și interesul pentru oportunități practice.

Târgul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Dizabilitatea nu este un impediment! Educație pentru toți la USV (DIZAB-USV)”, cod CNFIS-FDI-2025-F-0660, finanțat prin CNFIS-FDI.

Scopul principal al proiectului este susținerea participării și accesului elevilor și studenților cu dizabilități la procesul educațional de la USV, prin activități dedicate acestora, dar și altor studenți, cadre didactice, personal auxiliar și cercetători implicați în procesul didactic.

Inițiativa promovează inclusivitatea și conectarea studenților cu piața muncii, oferind șanse egale de dezvoltare profesională.