Atenționare meteorologică cod galben de vânt puternic în zona de munte a județului Suceava

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, două avertizări de tip COD GALBEN pentru intensificări ale vântului, valabile în perioada 24-25 octombrie 2025, afectând mai multe regiuni ale țării.

Prima avertizare este valabilă vineri între orele 10:00 – 21:00 și vizează zona de munte a județului Suceava, dar și mai multe zone din țară.

Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 50…70 km/h. În zonele montane, intensitatea vântului va fi mai mare, cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h.

În restul țării, vântul va avea viteze mai reduse, de 40…50 km/h.

A doua avertizare este valabilă de vineri de la ora 21:00 până sâmbătă la ora 10:00 fiind afectate Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali.

În aceste zone montane, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70…80 km/h, iar la altitudini peste 1.700 m, rafalele vor ajunge la 90…120 km/h.