Primăria Suceava propune spre aprobare Consiliului Local trei investiții ce vizează amenajarea de noi drumuri, parcări și spații verzi pentru modernizarea urbană și fluidizarea traficului

Primarul Sucevei, ec. Vasile Rîmbu și viceprimarul Ioan-Dan Cușnir, au inițiat trei proiecte de hotărâre pentru aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Investiții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru trei proiecte esențiale de regenerare urbană.

Acestea vizează amenajarea de noi drumuri, parcări și spații verzi, având ca scop creșterea siguranței, fluidizarea traficului și îmbunătățirea calității vieții sucevenilor.

Amenajarea unui drum de acces între Aleea Jupiter și Aleea Lalelelor și noi locuri de parcare

Potrivit proiectului, în zona blocului 117 de pe Aleea Lalelelor, afectată de garaje provizorii și un aspect urban inestetic, se propune un drum de acces cu sens unic între Aleea Jupiter și Aleea Lalelelor, împreună cu minimum 12 locuri de parcare noi.

Proiectul vizează:

Îmbunătățirea siguranței: Amenajarea trotuarelor și a semnalizării rutiere pentru protecția pietonilor, în special a copiilor de la Grădinița nr. 5.

Fluidizarea traficului: Eliminarea blocajelor în orele de vârf și facilitarea accesului pentru vehiculele de intervenție.

Modernizarea urbană: Relocarea gardului grădiniței și refacerea trotuarelor pentru un aspect modern și funcțional.

Investiția va reduce staționarea neregulamentară și va spori confortul locuitorilor și părinților.

Costul investiției este de 293.760,37 lei, iar durata lucrărilor ar urma să fie de 45 de zile.

Amenajarea de locuri de parcare și reabilitarea drumului de acces din zona Aleea Venus (bloc E2)



Pe Aleea Venus, în locul a șase garaje provizorii care ocupă ineficient domeniul public, se vor amenaja aproximativ 30 de locuri de parcare și se va reabilita drumul de acces degradat.

Principalele lucrări includ:

Parcări noi: Suprafață de 525 m² pentru 30 de locuri, comparativ cu doar 16 autoturisme parcate anterior, parțial pe spații verzi.

Infrastructură modernă: Drum de acces (432 m²), trotuare (161 m²), spații verzi (51 m²) și canalizare pluvială (60 m de conducte DN 400 mm, 6 guri de scurgere).

Inițiatorii susțin că proiectul va elibera terenul, va îmbunătăți aspectul urban și va răspunde nevoilor locatarilor prin parcări organizate și sigure.

Durată de implementare a investiției este de 45 de zile, iar costul total estimat se ridică la 889.239,54 lei

Amenajarea drumului pe strada Prof. Leca Morariu cu străpungere spre strada Universității



Acest proiect propune o străpungere rutieră de circa 200 m între strada Prof. Leca Morariu și strada Universității, în regim de sens unic, pentru a decongestiona traficul din zona centrală și universitară.

Componentele cheie includ:

Modernizarea infrastructurii: Refacerea carosabilului, trotuarelor, iluminatului public și a sistemului de canalizare pluvială.

Siguranța circulației: Instalarea unui semafor la intersecția cu strada Universității, sincronizat cu sistemul existent, și a unui semafor pentru pietoni.

Beneficii suplimentare: Amenajarea de noi locuri de parcare, spații verzi și un loc de joacă, precum și facilitarea accesului pentru autospeciale.

Un studiu de trafic va optimiza fluxurile și va asigura eficiența circulației.

Lucrarea este estimată la 929.435,43 de lei și ar urma să fie realizată în termen de 60 de zile.



Aceste proiecte, aprobate conform rapoartelor Direcției Tehnice din cadrul Primăriei Suceava, vor contribui la:

Creșterea siguranței pietonale și rutiere, în special pentru copii și rezidenți.

Fluidizarea traficului în zonele aglomerate.

Modernizarea urbană prin eliminarea garajelor inestetice și valorificarea eficientă a domeniului public.

Îmbunătățirea conectivității și accesibilității în cartierele rezidențiale și zona universitară.