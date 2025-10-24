Peste 3.500 de elevi din Suceava, implicați în activități de educație rutieră



În perioada 20-24 octombrie 2025, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava, prin Serviciul Rutier, Biroul Rutier, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității și Biroul de Siguranță Școlară, a organizat ample activități de educație rutieră, în conformitate cu Concepția Poliției Române pentru educație rutieră și Planul Național „Siguranță pentru pietoni și bicicliști” pentru anul 2025.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, scopul principal al acestor acțiuni a fost promovarea responsabilității și conștientizării în rândul participanților la trafic, în special al pietonilor și bicicliștilor, categorii vulnerabile în traficul rutier.

Peste 3.500 de elevi din 25 de unități de învățământ din județul Suceava au participat la sesiuni educative, practice și demonstrative, care au abordat teme precum:

Siguranța în utilizarea trotinetelor, bicicletelor și rolelor.

Modul corect de traversare a drumurilor publice și deplasarea ca pasager în autovehicule.

Importanța cunoașterii semnalizării rutiere din zona școlilor și locuințelor.

Cauzele accidentelor rutiere și riscurile pentru pietoni.

Obligațiile fiecărui participant la trafic.

Importanța utilizării centurii de siguranță.

Polițiștii au distribuit materiale educative și au purtat discuții interactive, încurajând comportamente sigure în trafic.

În plus, aproximativ 1.200 de pietoni și bicicliști au fost informați direct în cadrul acțiunilor preventive din teren.

Activitățile au inclus și patrule școlare, prin care elevii au fost implicați activ în gestionarea siguranței rutiere, învățând norme de bază ale legislației rutiere.

IPJ Suceava își reafirmă angajamentul pentru formarea unei culturi rutiere bazate pe responsabilitate și respect reciproc, anunțând continuarea acestor programe și campanii dedicate prevenirii accidentelor. Siguranța rutieră rămâne o prioritate, iar astfel de inițiative vor fi extinse și în perioada următoare.