Rotary Club Suceava Cetate și Rotary Club Suceava Bucovina marchează Ziua Mondială a Luptei Împotriva Poliomielitei: Solidaritate pentru o lume fără polio

Rotary Club Suceava Bucovina și Rotary Club Suceava Cetate celebrează, vineri, 24 octombrie, Ziua Mondială a Luptei Împotriva Poliomielitei, reafirmând angajamentul global pentru eradicarea acestei boli care a afectat milioane de copii în secolul trecut.

Evenimentul, marcat anual, simbolizează solidaritatea, știința și speranța într-o lume fără polio.

Pentru a marca această zi, medicul Monica Terteliu, membru al Rotary Club Suceava Cetate, a susținut o prezentare educativă la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava. Elevii au aflat despre impactul poliomielitei, importanța vaccinării și progresele remarcabile obținute prin campania globală „End Polio Now”. Inițiativa a avut ca scop conștientizarea tinerilor asupra eforturilor medicale și umanitare care au schimbat vieți.

În semn de solidaritate cu campania globală „End Polio Now”, clădirea Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava va fi iluminată simbolic în culorile campaniei – roșu și galben – în intervalul orar 19:00–21:00, sub mesajul inspirator „Triumful luminii asupra întunericului”.

Gestul simbolizează că fiecare pas spre eradicare înseamnă o victorie a vieții asupra bolii și a științei asupra fricii.

Campania „End Polio Now”, derulată de Rotary și partenerii săi timp de peste 40 de ani, a obținut rezultate impresionante:

Cazurile de poliomielită au scăzut cu peste 99%.

Peste 2,5 miliarde de copii au fost vaccinați la nivel global.

Boala mai este endemică doar în Pakistan și Afghanistan.

„Ziua Mondială a Luptei Împotriva Poliomielitei este în același timp o comemorare, dar și o celebrare a progresului uman. Este ocazia noastră să arătăm că prin știință, compasiune și perseverență putem transforma o luptă de zeci de ani într-o victorie globală”, au transmis organizatorii din partea Rotary Club Suceava Bucovina și Rotary Club Suceava Cetate.