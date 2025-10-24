Un tânăr șofer băut s-a răsturnat cu mașina la intrare în Gura Humorului



În noaptea de 24 octombrie 2025, la ora 00:24, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului au fost sesizați prin apel la 112 despre un accident rutier produs în apropierea pasajului de cale ferată din zona Bogdăneasa, orașul Gura Humorului.

Un echipaj de poliție rutieră s-a deplasat la fața locului și a constatat că un tânăr de 23 de ani, din comuna Păltinoasa care conducea un autoturism marca Volvo pe DN 17, din direcția Gura Humorului spre Păltinoasa, în apropierea pasajului, pe fondul consumului de alcool, a pierdut controlul volanului, a părăsit carosabilul și s-a răsturnat în șanțul din dreapta drumului.

În urma impactului, autoturismul a fost avariat, fără a se înregistra victime.

Testarea cu aparatul etilometru a relevat o alcoolemie de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost transportat la Spitalul Orășenesc Gura Humorului, unde i-au fost recoltate, cu acordul său, două probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului”.