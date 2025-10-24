Urmărire în Rădăuți: Șofer fără permis și sub influența alcoolului, prins după un accident



O patrulă a Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți a încercat, joi seara în jurul orei 22:05, să oprească un autoturism marca Audi pe o alee adiacentă străzii Mihai Viteazul, folosind semnalele luminoase și acustice.

Conducătorul auto a ignorat semnalul de oprire, demarând în viteză spre strada Mihai Viteazul, în direcția Calea Bucovinei.

Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, moment în care șoferul a efectuat un viraj brusc la stânga, intrând în coliziune cu un autoturism Dacia Logan parcat regulamentar.

După impact, conducătorul a abandonat vehiculul și a fugit pe jos spre strada Grănicerului.

Polițiștii l-au urmărit pe jos, l-au prins, imobilizat și introdus în autospeciala de poliție.

Șoferul, un bărbat din Rădăuți, a fost identificat, iar verificările în bazele de date au relevat că avea permisul de conducere anulat.

De asemenea, autoturismul Audi nu deținea o poliță RCA valabilă, motiv pentru care conducătorul a fost sancționat contravențional.

Întrucât emana halenă alcoolică, șoferul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Poliția Municipiului Rădăuți continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, urmând ca dosarul să fie soluționat procedural.