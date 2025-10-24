Înșelăciune în Suceava: Curier păgubit cu peste 4.300 de lei după livrarea unui colet



Secția de Poliție Burdujeni din cadrul Poliției Municipiului Suceava a fost sesizată, joi seara, de un curier care a reclamat că a fost înșelat cu suma de 4.338 lei în urma livrării unui colet.

Conform cercetărilor efectuate de echipa operativă, reclamantul, angajat al unei firme de curierat, avea un contract de colaborare pentru livrarea coletelor pe raza municipiului Suceava.

În data de 23 septembrie 2025, în jurul orei 13:30, acesta s-a deplasat pe Aleea Dumbrăvii pentru a livra un colet cu ramburs în valoare de 4.338 lei unui destinatar.

Întrucât destinatarul nu era acasă, curierul l-a contactat telefonic. Acesta i-a cerut să lase coletul la ușa locuinței, promițând că va transfera suma în contul personal al curierului.

Ulterior, curierul a primit o dovadă de plată electronică și a lăsat coletul în curtea imobilului. După câteva zile, observând că banii nu au fost virați în cont, curierul a încercat să obțină explicații de la destinatar. Acesta a invocat diverse motive, inclusiv un presupus cont blocat, oferind explicații evazive.

În cele din urmă, curierul a sesizat poliția, iar prejudiciul estimat este de 4.338 lei.

Poliția Municipiului Suceava, prin Biroul de Investigații Criminale, efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „înșelăciune”.