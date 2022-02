IPS Calinic atenționează că s-a înmulțit numărul falșilor preoți care cer bani prin intermediul rețelelor de socializare: Păcatul este al lor, întrucât profită de buna credință, dar și de necazul oamenilor

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a avertizat că în ultima perioadă s-a înmulțit numărul falșilor preoți care solicită sprijin din partea credincioșilor atenționând că preoții cu har nu înșeală oamenii.

IPS Calinic a fost sesizat prin intermediul rubricii „Răspunsul Ierahului” asupra unui asemenea caz.

Astfel, o credincioasă spune că s-a înscris în grupul Preoti cu har de pe Facebook unde se deschid mai multe discuții despre anumiți părinți, duhovnici, iar la o întrebare adresată de o membră a grupului, legată de o problemă pe care aceasta o avea, s-a oferit un domn,să o ajute, spunând că el cunoaște un părinte și că oricine are nevoie de ajutor să îl contacteze.

Credincioasa care a făcut public cazul a spus că l-a contactat pe respectivul domn care i-a oferit un număr de telefon ce ar fi al părintelui Nicolae care slujește la o mănăstire din Bucovina, situată în apropiere de comuna Brodina, Poiana Pocreaca.

„Am început să vorbesc cu așa-zisul părinte Nicolae, care spunea că are 80 de ani, schitul unde slujește aparține de Mănăstirea Putna, are în grijă câțiva bătrâni. Apoi a început să ceară sume destul de considerabile de bani, ba că nu are medicamente pentru bătrâni; eu am trimis câte 35 de euro pe lună, într-un cont dat de părintele. Era foarte insistent, cerea mereu bani. Văzând situația, am întrebat la Mănăstirea Putna, dar nimeni nu știa nimic. Când i-am zis părintelui că m-am interesat, el a început să spună că de fapt ei aparțin de Sihăstria Putnei. Am zis că îl sun pe părintele stareț Nectarie. În clipa aceea, el mi-a blocat numărul. Toate discuțiile cu acest părinte au avut loc pe WhatsApp”, a povestit femeia.

Ea a arătat că a apelat la IPS Calinic la recomandarea unei maici, care i-a spus să anunțe că această persoană induce lumea în eroare folosindu-se de numele mănăstirilor Putna și Sihăstria Putnei.

În răspuns, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a mulțumit pentru sesizare și a precizat că mănăstirea la care face referire respectiva persoană nu se află în jurisdicția arhiepiscopiei.

„Preoții cu har sunt cei care slujesc lui Dumnezeu și Bisericii în smerenie, cu credință și cu bună rânduială, nu cei care înșală oamenii prin intermediul tehnicii moderne, afișându-se ca fiind mari făcători de minuni. Din nefericire, în ultima perioadă s-au înmulţit solicitările de ajutor distribuite (îndeosebi) prin intermediul diferitelor reţele de socializare din partea unor persoane străine Bisericii. Păcatul este al lor, întrucât profită de buna credință, dar și de necazul oamenilor. Din acest motiv, vă îndemn să fiți cu multă luare aminte atunci când sunteți solicitată de persoane necunoscute să faceți astfel de fapte de milostenie, fie în bani, fie în bunuri materiale”, a transmis IPS Calinic.