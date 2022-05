Trei elevi suceveni au obținut rezultate notabile la secțiunea gimnaziu a Olimpiadei naționale interdisciplinare de limbă și literatură română și religie „Cultură și spiritualitate românească”, ce a avut loc la Suceava

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a informat într-un comunicat de presă că lotul județului Suceava, format din patru elevi de gimnaziu, a obținut rezultate remarcabile la Olimpiada națională interdisciplinară de limbă și literatură română și religie „Cultură și spiritualitate românească”, ce s-a desfășurat la Suceava în perioada 11-15 mai 2022.

Astfel, Premiul al III-lea la clasa a V-a a fost obținut de un elev de la Școala gimnazială nr. 4 din Suceava, Premiul al II-lea la clasa a VI-a a fost obținut de un elev de la Școala gimnazială „Miron Costin” din Suceava, Mențiune la clasa a VII-a a fost acordată unui elev de la Școala gimnazială nr. 3 din Suceava și un punctaj foarte bun la clasa a VIII-a a fost obținut de un elev de la Școala gimnazială „Bogdan Vodă” din Câmpulung Moldovenesc.

Conform sursei citate, la această ediție s-au acordat de către Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava patru premii I, cinci premii II, trei premii III, 28 de mențiuni și 47 de Premii speciale, la care s-au adăugat diplome ale partenerilor fideli competiției, însoțite de cărți, albume, reviste și materiale didactice utile fiecărui elev de gimnaziu care are rezultate deosebite la nivel de performanță școlară.

„Premiul I a ajuns în acest an la elevi din județele Mehedinți, Argeș și Caraș-Severin, performerii din țară obținând trei note finale de 10.00 la clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a”, menționează ISJ Suceava.

La ediția din acest an a olimpiadei au participat 179 de elevi de gimnaziu din județele țării și municipiul București, însoțiți de 42 de profesori, care au susținut Proba scrisă în data de 12 mai și Proba orală pe 13 mai, probe desfășurate la Colegiul Economic „ Dimitrie Cantemir”din Suceava.

Deschiderea competiției a avut loc la Catedrala Arhiepiscopală -Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”Suceava, iar în data de 14 mai 2022 a avut loc festivitatea de premiere a elevilor care au obținut cele mai bune medii în urma celor două probe de concurs.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a precizat că Olimpiada națională interdisciplinară de limbă și literatură română și religie „Cultură și spiritualitate românească”, secțiunea gimnaziu, clasele V-VIII a fost aprobată de Ministerul Educației în Calendarul competițiilor naționale pe discipline la care participă elevi români și s-a desfășurat în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și în colaborare cu Institutul „Bucovina” al Academiei Române, Facultatea de Litere a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Societatea Scriitorilor Bucovineni, Muzeul Național al Bucovinei, Centrul Cultural Bucovina, Centrul de Informare şi Promovare Turistică Suceava (Consiliul Judeţean Suceava), Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava, Centrul de Arhitectură, Cultură Urbană și Peisaj „Uzina de Apă” Suceava, Mănăstirea Putna, Mănăstirea Dragomirna și Centrele de tineret Ecclesia, iar compania EGGER România a fost alături de organizatorii olimpiadei printr-o sponsorizare în volume de beletristică dedicate copiilor și tineretului care au constituit o plăcută surpriză pentru elevii de gimnaziu participanți la competiție.

„Alături de organizatorul competiției, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, s-au implicat în desfășurarea acestei competiții de înaltă ținută școlară Colegiul de Informatică „Spiru Haret”Suceava, Colegiul „Mihai Eminescu”Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolit Dosoftei”Suceava, Școala gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul”Putna, Liceul Tehnologic„ Ion Nistor” Vicovu de Sus, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”Dumbrăveni, Colegiul Silvic Bucovina, Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, Școala gimnazială nr. 4 Vatra Dornei, Școala gimnazială Straja, Școala gimnazială Bosanci, Școala gimnazială Moara Nică, Școala gimnazială „Grigore Ghica Voievod” Suceava, Școala gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni etc., unități școlare care susțin valorile și performanța în mediu școlar”, a transmis ISJ Suceava.

Conform ISJ Suceava, la deschiderea competiției au participat Ionel – Florian Lixandru, secretar de stat, Învățământ preuniversitar și Relația cu Parlamentul în cadrul Ministerului Educației, Romeo Moșoiu, consilier al Ministrului Educației, conf. univ. dr. Vasile Timiș, inspector general în Ministerul Educației, inspectorul patriarhal Aurelian-George Jambore, reprezentant al Patriarhiei Române, arhim. Melchisedec Velnic, exarh al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, prof. Grigore Bocanci, inspectorul general adjunct, prof. dr. Petru Crăciun, inspectorul școlar pentru limba și literatura română, prof. dr. Isabel Vintilă și inspectorul școlar de religie prof. Daniela Ceredeev.

„Menționăm că Olimpiada națională interdisciplinară de limbă și literatură română și religie „Cultură și spiritualitate românească” este o competiţie naţională de excelenţă, la care participă elevi din toată țara, din învăţământul de stat, particular şi confesional, la clasa pe care o frecventează în anul de desfăşurare a Olimpiadei, „elevi cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru disciplinele limba și literatura română și religie (toate cultele)”, selectați anterior în județele lor la faza județeană a competiției, așa cum se prevede în regulamentul specific. Această olimpiadă a avut ca punct de plecare concursul național cu același nume care s-a desfășurat de mai multe ori la Putna și la Suceava, mai întâi doar cu proba scrisă. Din anul 2019, competiția a avut două nivele de performanță, gimnaziu și liceu, probă scrisă, probă orală și probă de proiect la alegere. În regulamentul specific este precizat faptul că olimpiada valorifică personalitatea culturală deschisă, flexibilă, a elevului capabil de performanţă din învăţământul preuniversitar și se adresează elevilor creativi, cu un orizont cultural adecvat vârstei, care pot valorifica elemente de antropologie culturală din programele disciplinelor limba şi literatură română şi religie. Elevii trebuie să deţină abilităţi de documentare, de lectură şi de interpretare a mesajului textului literar cu tematică sacră şi a textului nonliterar despre lume, corelate cu categoria estetică a frumosului, a adevărului şi a binelui. Olimpiada are un generic bogat în semnificații Frumuseţea sacră a lumii, fiecare elev de gimnaziu pregătindu-se pentru participarea la competiție având în vedere diferite teme specifice vârstei programelor școlare la cele două discipline, limba și literatura română și religie: Creația ca dar al iubirii divine (clasa a V-a); Eu și universul meu familial (clasa a VI-a); Omul în comuniune cu semenii și divinitatea (clasa a VII-a); Iubirea ca formă de comuniune și împlinire (clasa a VIII-a)”, mai precizează sursa citată.

Participanții la această competiție s-au bucurat de un program educativ bogat ce a constat în vizite la Muzeul Național al Bucovinei, Hanul Domnesc, Muzeul Satului, Muzeul de Științe ale Naturii, Cetatea de Scaun a Sucevei, bisericile medievale din municipiu (Mirăuți, Domnițelor, Sf. Dumitru, Învierii, Sf. Ioan cel Nou de la Suceava etc.) și un popas la expoziția ”Biblia Călătoare și Sfințitoare”.

(LB)