CJ Suceava nu a primit avizul Ministerului de Externe pentru a organiza Forumul Mondial al Diplomației Economice

Consiliul Județean Suceava nu a primit avizul Ministerului de Externe pentru a organiza Forumul Mondial al Diplomației Economice-Suceava-Bucovina, acțiune care trebuia organizată în anul 2020 și a fost amânată pentru toamna anului 2021 din cauza pandemiei când a fost amânată din nou pentru anul 2022 pentru că a ars Palatul Administrativ.

Administratorul public al județului Suceava, Irina Vasilciuc, a făcut acest anunț, luni, în plenul Consiliului Județean Suceava.

„În acest an aveam bugetat de la început de an suma de două milioane de lei pentru un eveniment pe care nu-l vom mai face pentru că nu am primit aprobare de la Ministerul de Externe, Forumul Mondial al Diplomației Economice-Suceava-Bucovina”, a spus Vasilciuc.

Ea a spus că din suma aceasta o parte, respectiv 700.000 de lei vor fi alocați pentru organizarea împreună cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a manifestărilor aniversare „Moștenirea mușatină-credință, cultură, istorie” prilejuite de împlinirea a 500 de ani de la sfințirea Bisericii Sf. Gheorghe a Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou”, a 500 de ani de la sfințirea Bisericii Părhăuți și 400 de ani de la sfințirea Mănăstirii Solca.

Irina Vasilciuc a făcut aceste precizări după ce consilierul județean PSD Gheorghe Iacob a atras atenția asupra modului în care sunt cheltuiți banii din buget pentru diverse acțiuni mai ales în această perioadă dificilă.

„E o perioadă în care ne mai putem lipsi de anumite acțiuni care nu ard la degete”, a spus Iacob.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a subliniat că sunt acțiuni care trebuie finanțate și că a refuzat foarte multe alte acțiuni și chiar s-a renunțat la organizarea Horei Bucovinei, ar că sunt unele acțiuni care reprezintă puncte importante din istoria județului cum este Biserica Sf. Gheorghe de la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou”.

„Nu putem să avem participare modestă sau să nu avem deloc. Avem în vedere cumpătare în fiecare zi”, a spus Flutur.

Consiliul Județean Suceava a votat, în decembrie 2020, un acord de principiu pentru organizarea, în toamna anului 2021, la Suceava a Forumului Mondial al Diplomației Economice în organizarea Federației Europene a Camerelor Bilaterale, o organizație cu sediul în Geneva condusă de mai mulți români, manifestare ce a fost amânată pentru 2022 când nu a primit aviz de organizare.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur spunea că la această acțiune ar urma să participe asociații economice, camere de comerț bilaterale din UE, dar și din alte țări din lume, respectiv circa 400 de invitați din 35 de țări și susținea că un asemenea forum s-ar fi organizat anul trecut la Geneva.

Flutur mai declarat că vor fi și invitați de marcă, respectiv foști președinți ai Comisiei Europene, Romano Prodi și Manuel Barroso.

De menționat este că organizatorul Forumului Mondial al Diplomației Economice de la Suceava-Federația Europeană a Camerelor Bilaterale de Comerț din Elveția e condusă de trei români și are ca membri camere de comerț bilaterale precum Tanzania-Irlanda, Slovenia-Nigeria sau România-Columbia, după cum a relatat aici News Bucovina.