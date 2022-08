Primarul Ion Lungu anunță că a fost stabilit traseul Autostrăzii A 7 în zona municipiului Suceava

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, că municipalitatea suceveană s-a implicat pentru realizarea documentației tehnice în vederea realizării autostrăzii A 7 pe raza municipiului unde până în 31 iulie s-au realizat studii geologice.

„Am creat condiții, am fost implicați la nivelul Serviciului Fond Funciar, am dat relații în legătură cu traseul pe unde trece această autostradă, cu suprafețe care trebuie expropiate. Mai mult decât atât, chiar am modificat traseul pentru că la un moment dat venea prin cimitirul de la Ițcani și atunci s-a mutat cu 100 de metri mai sus”, a spus Lungu.

El a subliniat că municipalitatea a fost implicată, a colaborat și a dat tot sprijinul.

„S-a stabilit traseul autostrăzii prin zona municipiului Suceava”, a spus Lungu.

Primarul a evitat să spună care este traseul stabilit, menționând că va fi făcut un anunț împreună cu președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur.