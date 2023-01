DSP Suceava face recomandări privind îngrijirea copilului cu infecții respiratorii și dă asigurări că în spitale sunt asigurate stocuri de medicamente antivirale

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



DSP Suceava a anunțat, joi, că întrucât numărul persoanelor din județul Suceava îmbolnăvite cu gripă, infecții respiratorii sau pneumonii este crescut monitorizează permanent stocurile de medicamente antivirale la nivelul celor cinci unități sanitare cu paturi din județul Suceava, în care sunt internați și tratați pacienții cu gripă.

Potrivit sursei citate, aceste unități sanitare cu paturi sunt spitalele din Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, iar toate sunt asigurate cu medicamente antivirale, stocul total de Tamiflu la nivelul județului fiind de 5.600 tablete Tamiflu.

În acest context DSP Suceava face următoarele recomandări privind îngrijirea copilului cu infecții respiratorii :

1. Puteți preveni răspândirea bolilor respiratorii astfel:

Nu duceți copilul bolnav în colectivitate;

Evitați spațiile agglomerate și evitați contactul cu persoanele bolnave;

Mâinile trebuie spălate timp de 20 de secunde cu apă și săpun;

Aerisiți periodic camera copilului;

Curățați suprafețele care au venit în contact cu secreții provenite de la copilul bolnav.

2. Trebuie să va prezentați cu copilul la medic când:

Are febra înaltă (peste 38º C în cazul copilului mai mic de 3 luni, peste 39º C în cazul copilului cu vârstă peste 3 luni) și febra nu scade, deși se administrează medicamente;

Copilul respiră cu dificultate;

Copilul devine palid, astenic, starea generală se alterează;

Nu reușește să înghită salivă;

Nu poate să bea lichide din cauza respirației dificile .

3. Puteți ajută copilul să treacă mai ușor prin infecție dacă:

Oferiți lichide copilului;

Îndepărtați secrețiile din nasul copilului;

Medicamentele pentru tuse nu se folosesc la copilul mai mic de 1 an;

Folosiți medicamente pentru febra ( Paracetamol, Ibuprofen );

Nu fumați în apropierea copilului .

4. În cazul în care copilul are simptome specifice unei infecții respiratorii trebuie să va adresați:

Medicului de familie în cabinet sau la centrul de permanentă. Acesta va consulta și evalua clinic copilul și va prescrie tratamentul corespunzător;

În cazul în care simptomele durează mai mult de 3 zile sau se agravează starea copilului, mergeți la un CENTRU DE EVALUARE . Copilul va fi evaluat clinic, imagistic și biologic de medicii specialiști;

Copiii cu simptomatologie severă sau cei cu factori de risc vor fi direcționați de medicul de familie sau din CENTRUL DE EVALUARE către CAMERELE DE GARDA/UNITĂȚILE DE PRIMIRI URGENȚE.