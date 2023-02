Flutur anunță construirea unui nou drum național care va asigura legătura între Vicovu de Sus și Autostrada A 7 prin Bilca, Frătăuții Noi și Climăuți

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, marți, că Ministerul Transporturilor a elaborat un studiu de oportunitate în vederea construirii unui nou drum național la granița de nord a județului și care va realiza legătura între Vicovu de Sus și viitoarea autostradă A 7.

Flutur a reamintit că după deschiderea Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Vicovu de Sus a cerut Guvernului României și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii găsirea unei soluții pentru traseul TIR-urilor care vin din Ucraina prin construirea unei șosele de la Vicovu de Sus spre Bilca, Frătăuții Noi, Climăuți, până la intersecția cu viitoarea Autostradă A7.

Astfel, Ministerul Transporturilor a trimis o echipă în teren care a făcut un studiu de oportunitate, iar în prima ședința de Consiliu Județean Suceava se va supune aprobării un parteneriat CJ Suceava – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), parteneriat care prevede împuternicirea CJ Suceava pentru a organiza procedurile legale pentru întocmirea studiului de fezabilitate și a proiectului pentru acest drum.

„Cu alte cuvinte, CJ Suceava se va implica așa cum a făcut-o și la Centra orașului Gura Humorului, la Drumul Expres Suceava – Botoșani, urmând a fi scoasă la licitație realizarea documentației pentru acest drum. Vor fi 2 tronsoane, unul de la Vicovu de Sus – Climăuți, (la Climăuți se are în vedere modernizarea PTF, construirea unei parcări de TIR-uri și deschiderea unei treceri cu Ucraina), apoi tronsonul Climăuți – Autostrada A7. Pe acest drum vor circula mijloacele de transport are vin din Ucraina, atât prin PTF Vicovu de Sus cât și prin cel de la Ulma și mai nou, Climăuți – Fântâna Albă, unde mâine deja are loc întâlnirea între specialiștii de la Guvernele de la București și Kiev”, a declarat Flutur.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a mai solicitat CNAIR modernizarea porțiunii drumului național care trece prin Vicovu de Sus – Vicovu de Jos – Gălănești – Rădăuți pentru că sunt fonduri alocate de Guvernul României încă de anul trecut.

De asemenea, a el a cerut ridicarea restricțiilor pe mai multe Drumuri Naționale, atât la podul de peste Siret de la Zvoriștea cât și pe traseul Marginea – Păltinoasa și grăbirea lucrărilor la podul de la Milișăuți care întârzie nepermis de mult.