O săptămână de bucurii și învățare la Școala de Vară „Copii și Părinți Altar” din Nicani

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În perioada 13-18 august 2023, Parohia Pogorârea Sfântului Duh din Nicani, comuna Zamostea, a găzduit un eveniment educativ-catehetic deosebit: Programul Școala de Vară „Copii și Părinți Altar”. Proiectul, organizat în colaborare cu Școala Gimnazială Zamostea din județul Suceava, a fost inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava în parteneriat cu Sectorul Teologic-Educațional al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Timp de șase zile pline de binecuvântare și învățare, 50 de copii, de la cei din clasa a 3-a până la elevi de liceu, s-au reunit sub aceeași umbrelă a Credinței și Educației pentru a participa la activități variate. Atelierul de cateheză, sesiunile de întrebări și răspunsuri adresate preotului, atelierele de scriere creativă, de pictură și desen, atelierele de jocuri, excursiile la mănăstiri și discuțiile despre Biserica de lemn din Nicani au oferit participanților ocazia de a se apropia de valorile spirituale și culturale ale comunității lor.

Momentul central al programului a fost susținut de preotul Vasile Ostaficiuc, care a adăugat: „Au fost 6 zile binecuvântate, ne-am rugat împreună, am cântat, am participat la ateliere de cateheză, ateliere de scriere creativă, de pictură și desen, ateliere de jocuri, excursii la mănăstiri foc de tabără, am avut invitați deosebiți. A fost ușor? Nu! A fost greu! De ce să mințim? (…) Ne-a trimis și oameni cu inima mare care au fost alături de noi pe tot parcursul celor șase zile.”

Participanții au avut oportunitatea de a explora aspecte legate de credință, de a înțelege mai bine tradițiile religioase și de a se conecta la valorile culturale și spirituale ale comunității. O excursie tematică intitulată „Pe urmele Sfinților” a dus copiii în locuri semnificative pentru istoria religioasă și culturală a regiunii, sub îndrumarea reprezentanților Societății TRANS CM.

Dincolo de învățăturile religioase, școala de vară a promovat solidaritatea, implicarea și bucuria de a învăța împreună. Evenimentul s-a încheiat cu un foc de tabără plin de emoții, aducând participanții și părinții împreună într-un moment de bucurie și comuniune.

În acest spirit, profesoara Cojocariu Ioana-Maria, consilier educativ al Școlii Gimnaziale Zamostea, a afirmat: „Bucuria se măsoară în toți pașii pe care i-am făcut împreună spre Hristos! (…) Ne revedem vara viitoare pentru o nouă călătorie spre Hristos!”

Această inițiativă reprezintă un exemplu frumos de colaborare între Biserică și Școală, aducând împreună tinerii pentru a explora valorile tradiționale și spirituale, evidențiind astfel importanța unei educații integrate și complete.