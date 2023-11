CJ Suceava a votat să se ocupe de Autostrada Nordului de la Suceava la Gura Humorului. Flutur: Dacă ai un proiect matur poți cere Ministerului Transporturilor să dea drumul la Autostrada Nordului până la Voroneț

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Județean Suceava a aprobat, miercuri, cu unanimitate, întocmirea unui acord de parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) în vederea elaborării documentației pentru realizarea tronsonului de la Suceava la Păltinoasa-Varianta de Ocolire Gura Humorului din drumul de mare viteză Suceava-Baia Mare, denumit și Autostrada Nordului.

Potrivit protocolului care va fi încheiat între CNAIR și CJ Suceava, scopul acordului este de a implementa proiectul în cadrul Programului de Transport 2021-2027.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a explicat că se are în vedere elaborara documentației pentru tronsonul Suceava-Păltinoasa până la varianta de ocolire Gura Humorului din drumul de mare viteză Suceava-Baia Mare, lot 3, Suceava-Vatra Dornei,

„Autostrada Nordului Baia Mare-Dej-Bistrița-Vatra Dornei-Suceava are mai multe tronsoane pe circa 300 de kilometri. Pe teritoriul județului Suceava sunt două tronsoane. Bistrița-Vatra Dornei la care se lucrează și zilele acestea a fost și o mediere cu Poiana Stampei unde populația nu era de acord cu un nod rutier pe acea rută. Am trimis oamenii de la Consiliul Județean, au mediat și cred că am rezolvat problema împreună cu Primăria de la Poiana Stampei, Pe tronsonul de la Vatra Dornei la Suceava au început lucrările de proiectare, dar din păcate sunt abandonate de firma care a câștigat”, a spus Flutur.

El a arătat că după ce Consiliul Județean s-a implicat și a făcut documentația pentru varianta Gura Humorului unde s-a obținut inclusiv autorizația de mediu și se așteaptă indicatorii tehnico economici ca să poată Guvernul să emită HG, acum CJ Suceava dorește acest parteneriat să se ocupe de ruta de la Suceava până la Păltinoasa. „Dacă ai un proiect matur poți cere Ministerului Transporturilor să dea drumul la Autostrada Nordului până la Voroneț”, a spus Flutur.

El crede că în felul acesta este ușurată munca Ministerului Transporturilor și CNAIR.

„Numai să fie ei largi la pungă să ne dea drumul la finanțare în perioada următoare”, a spus Flutur.