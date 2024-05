„Noapte de foc” pentru echipa medicală de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava care a avut ca rezultat salvarea a doi pacienți cu AVC ischemic acut

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Suceava a trecut printr-o „noapte de foc”, conform declarațiilor dr. Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al instituției, după ce a fost necesară o luptă contra cronometru pentru salvarea a doi pacienți cu AVC ischemic acut.

Primul pacient, un bărbat în vârstă de 68 de ani, a fost trimis de la Spitalul Municipal din Bârlad, iar apelul a fost primit la ora 22:30. Cu toate eforturile, pacientul a ajuns la SCJU Suceava abia la ora 02:00. În paralel, Spitalul Clinic de Neurochirurgie „Nicolae Oblu” din Iași a trimis o pacientă de 50 de ani cu aceeași afecțiune, iar solicitarea a fost făcută la ora 02:30, ajungând la Suceava la ora 06:00.

Intervențiile au fost efectuate cu succes, iar ambii pacienți prezintă o evoluție favorabilă. Echipa multidisciplinară care a participat la aceste intervenții a fost formată din medici și asistenți de la Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU), medic neurolog, medici și asistenți de radiologie intervențională, precum și medici și asistenți de terapie intensivă.

„Efortul comun al întregii echipe medicale a fost esențial în salvarea vieților acestor pacienți și în asigurarea unei evoluții favorabile”, a declarat dr. Teodorovici care a arătat că astfel de situații urgente demonstrează încă o dată profesionalismul și dedicarea personalului medical al SCJU Suceava în fața provocărilor critice.

Echipa multidisciplinară care a participat a fost formată din medici și asistenți UPU ( dr. Buză Arcadie, dr. Tiron Roxana, as. Sârghie Teodora ), medic neurolog dr. Ana Burca, medici și asistenți radiologie intervențională ( dr. Lulciuc Cătălin, dr. Crețeanu Mihai jr., medic rezident Pădurariu Diana și as. Serediuc Alexandru ) medic și asistent ATI ( dr. Danilevici Georgiana și as. Luntrașu Mihaela )