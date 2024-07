Dan Ioan Cușnir i-a cerut lui Ion Lungu să se oprească de la inițiative de patrimoniu, PUZ-uri sau angajamente în numele Primăriei. Lungu: Sunt primar legitim până în data de 27 septembrie. Asta inventați dumneavoastră că nu am legitimitate, că au fost alegeri masive

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele de ședință al Consiliului Local Suceava, consilierul local Dan Ioan Cușnir, a cerut, în debutul ședinței de Consiliu Local Suceava, lui Ion Lungu, ca pentru ședințele viitoare de Consiliu Local, având în vedere că este o perioadă de tranziție, să aibă în vedere mai multe aspecte pentru desfășurarea următoarelor ședințe de Consiliu Local.

„Vă rog ferm să vă abțineți de la orice inițiativă pe subiecte de patrimoniu, PUZ-uri, orice fel de angajamente. Actuala echipă trebuie să asigure funcționarea, lucruri uzuale și cam atât. Inclusiv în această ordine de zi văd atribuiri cu titlu gratuit și nu înțelegem care este graba. Sucevenii au votat masiv împotriva unor astfel de abordări. Nu mai aveți legitimitatea, nu mai sunteți susținut de voturile sucevenilor”, a spus Cușnir.

El a remarcat că Ion Lungu a propus un proiect de actualizare stat de funcții.

„Ați făcut o organigramă și un stat de funcții pline de anomalii. Îndemnul meu este, domnule primar: Opriți-vă! În loc să vă intereseze funcționarea, v-au interesat constituirea unor birouri și servicii pentru a justifica niște salarii și sporuri. Mă voi limita la un singur exemplu: secretarul general al Consiliului Local are un spor de 50 la sută la salariu pentru proiecte europene. Îndemnul meu este același: Opriți-vă! ”, a transmis Dan Ioan Cușnir.

Totodată, el a remarcat că marți primarul a pus patru PUZ-uri în consultare, cu termen de cinci zile.

„PUZ-ul este de fapt o cerere de derogare de la PUG. Atrag atenția: cei care forțează PUZ-uri acum au agendă ascunsă și ridică niște semne de întrebare și vor fi tratați ca atare. Sper să nu vedem PUZ-uri în ședințele următoare, domnule primar”, a mai spus Cușnir.

Ion Lungu a răspuns că este primar legitim până în data de 27 septembrie.

„Asta inventați dumneavoastră că nu am legitimitate, că au fost alegeri masive. Eu am un mandat care se încheie în data de 27 septembrie în baza votului dat de suceveni. Eu nu pot bloca Primăria în această perioadă. Faptul că de 20 și de ani sunt în acest scaun înseamnă că am lucrat corect și voi lucra corect până în ultima zi de mandat. Nu cred că este interzis să aprobăm un PUZ, o problemă de patrimoniu, atât timp cât este legal. Cum așa: stați așa, nu mai faceți voi că venim noi? Acest Consiliu Local, acest primar, au legitimitate până în data de 27 septembrie. După data de 27 septembrie putem discuta”, a spus Ion Lungu.