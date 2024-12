Viceprimarul Dan Ioan Cușnir anunță măsuri ferme luate față de firme care nu au respectat disciplina urbanistică: Acesta este doar începutul. Vom vindeca Suceava!

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, a lansat un apel către dezvoltatorii imobiliari și constructori, subliniind importanța respectării regulilor pentru a asigura progresul și ordinea în oraș. Într-un comunicat oficial, acesta a detaliat măsurile recente luate de administrație pentru a combate abaterile urbanistice și a crește disciplina în acest domeniu.

Decizii și acțiuni concrete

1. În ședința de Consiliu Local din data de 29.11.2024 a fost aprobată retragerea concesiunii către Pyam Investments SRL, în suprafață de 184 mp pe strada Mărășești nr. 7A. Inițial, acestui investitor i-a fost aprobată prin HCL 349/28.11.2019 concesiunea celor 184 mp de teren din Domeniul Privat al Sucevei, pentru extinderea unei clădiri. De fapt, investitorul urmărea construcția unui bloc cu nivel de înălțime subsol, parter și 5 etaje între blocuri deja existente. Investitorul a împrejmuit suprafața concesionată fără să aibă Autorizație de Construire pentru împrejmuire. Această împrejmuire a blocat accesul locatarilor din blocul învecinat, acces existent de zeci de ani, aceștia fiind obligați să ocolească împrejmuirea. A fost aplicată amendă și suprafața de 184 mp va fi redată Domeniului Public al Municipiului Suceava și locuitorilor din zonă.

2. În zona cartodrom, SC Micba Imobiliare a construit un bloc cu demisol, parter și 6 etaje având Autorizația de Construire 113/28.03.2019. Ulterior, în data de 19.06.2024, a solicitat schimbarea destinației demisolului și parterului, din garaje în spații comerciale. În loc să fie analizată solicitarea investitorului, dosarul acestuia a stat luni de zile prin sertarele vechii administrații. După analizarea situației din teren, am constatat că modificările au fost deja efectuate, înainte să fi fost aprobată schimbarea destinației de către Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Suceava. A fost aplicată amendă și s-a solicitat intrarea în legalitate, mesajul fiind foarte simplu: Solicitările de schimbare a destinației se fac înainte de schimbarea destinației, nu se fac postfactum.

3. La intrarea în Parcul Șipote, în zona zero a Sucevei, operatorul economic Premier Restaurants Romania SRL, reprezentantul unui cunoscut lanț de fast food, a transmis către Primăria Sucevei o încercare de Dispoziție de Șantier prin care comunica „optimizarea numărului de locuri pe terasa exterioară la 76 de locuri”. De fapt, această Dispoziție de Șantier a fost transmisă după recepția lucrărilor efectuate, încercând să ascundă faptul că a fost mărită suprafața terasei exterioare fără să aibă Autorizație de Construire pentru această extindere. Creșterea numărului de locuri la terasa exterioară ar fi trebuit să fie completată de o creștere a numărului de locuri de parcare cu 6 locuri. În realitate, operatorul a scăzut numărul de locuri de parcare cu 2 locuri față de situația dinainte de modernizarea fast food-ului.În această speță s-a solicitat sesizarea organelor de urmărire penală.Menționez că acest operator a avut amplasat un stâlp publicitar pentru care nu am identificat nicio Autorizație de Construire. Acest stâlp a fost tolerat în zona zero a Sucevei de către vechea administrație, fiind îndepărtat de către operator cu câteva zile înainte de instalarea noii administrații.

4. În ceea ce privește grosolănia urbanistică din zona Mărășești, SC Trident SRL nu a respectat Autorizația de Construire, a depășit suprafața autorizată cu 28 mp și înălțimea autorizată cu 0,5 m. De asemenea, nu s-a încadrat în suprafața de teren pe care o deține și a ocupat pe 3 laturi câte 0,5 m din Domeniul Public. S-a dispus amendă, sistarea lucrărilor și obligația operatorului economic să readucă clădirea la dimensiunile prevăzute în Autorizația de Construire.

Mesajul viceprimarului: „Vom vindeca Suceava”

„ Acesta este doar începutul. Nu ne plângem, știm la ce ne-am înhămat, o să vindecăm Suceava. Nu o să mutăm munți din loc peste noapte, dar o să mutăm câte un pai în fiecare zi, zi de zi”, a declarat viceprimarul Dan Ioan Cușnir, subliniind angajamentul său ferm pentru disciplină urbanistică.

Aceste măsuri marchează o schimbare de abordare în administrația locală, cu scopul de a promova respectul reciproc între autorități, dezvoltatori și cetățeni.