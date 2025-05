Ambiguitatea și limbajul dublu, tema ediției din acest an a Conferinței CONSENSUS adresată studenților de la specializări cu și în limba engleză

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Colectivul de Limba engleză al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării a organizat joi, 8 mai a.c., cea de-a XI-a ediție a conferinței CONSENSUS, adresată studenților de la specializări cu și în limba engleză. Tema ediției de anul acesta, „Ambiguity and Doublespeakˮ („Ambiguitate textuală și manipulare discursivăˮ), a reunit doctoranzi și studenți la nivel de licență și masterat, provocându-i să investigheze fațetele și ipostazierile ambiguității și limbajului dublu.

Studentele doctorande Simina Ioana Anton, Iuliana Elena Asoltanei și Evelina Iulia Hreceniuc (Cîrdei) au susținut prezentări în plen la festivitatea de deschidere a conferinței.

Evenimentul a fost coordonat de conf. dr. Daniela Maria Marțole, asist. dr. Alina Nacu și asist. dr. Anca Elisabeta Turcu și s-a finalizat cu premierea celor mai interesante și meritorii comunicări științifice susținute de studenți pe secțiuni. Această manifestare anuală are ca scop încurajarea gândirii critice a studenților pentru o mai bună înțelegere a dinamicii discursive și a fenomenelor culturale din lumea contemporană, alocând atenție sporită reprezentărilor și practicilor textuale și culturale din spațiul anglofon.

Pe podium s-au regăsit unii dintre cei mai străluciți studenți ai specializărilor de limba engleză, premiul I fiind adjudecat de Abel Mîndrilă, programul de masterat Cultură și civilizație britanică în contextul globalizării, anul I, cu lucrarea Memes as Modern Doublespeak: Humor and Misinformation on Social Media, și de David-Alexandru Hostiuc, de la specializarea Limba și literatura engleză – Limba și literatura română, anul II, cu lucrarea Disguised in Strength: Narrative Ambiguity and the Language of Self-Deception in YuYu Hakusho’s Younger Toguro.

Premiul al II-lea a fost acordat studentelor din cadrul programului de licență Limba și literatura engleză – Limba și literatura română, anul III: Petronela Poștovei & Ioana Prisacariu, cu lucrarea Innocence and Ambiguity: Rewriting the Myth of the American Adam in National Narratives, respectiv Sofiia Shevchuk, cu lucrarea Idioms in Political Discourse.

Premiul al III-lea a fost obținut de către studentele din anul III, de la specializarea Limba și literatura engleză – Limba și literatura română Engleză-Română: Renata Fuksz, cu lucrarea Natural Language Processing: Structural Ambiguity Approaches and Resolution Methods, și Antoneta Ponepal, cu lucrarea Angels or Demons: The Dual Nature of Womanhood in Stoker’s Dracula.

Mențiunea i-a revenit studentei din anul III, Nicoleta-Ramona Acatrinei, care a prezentat lucrarea Decadence and Morality in The Great Gatsby: The Role of Jazz Music.

Un premiu special al juriului a fost acordat studentei masterande Larisa-Ilaria Tabără, keynote speaker la prezenta ediție, care s-a întors recent dintr-un stagiu Fulbright la Michigan State University, SUA, și care a fost premiată și în edițiile precedente ale conferinței CONSENSUS.