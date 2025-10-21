Primăria Suceava anunță relansarea licitației pentru reabilitarea blocului afectat de explozia din 2022 de pe strada Rarău cu 6 noiembrie termen limită de depunere a ofertelor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Municipiului Suceava a anunțat publicarea unui nou anunț de participare la licitație în SEAP, cu numărul SCN1169184, pentru execuția lucrărilor de consolidare, reparații și reabilitare termică a blocului de locuințe nr. 139, situat pe strada Rarău nr. 4, grav afectat de explozia din 5 decembrie 2022.

Municipalitatea garantează locatarilor că blocul va fi reabilitat complet și redat în siguranță proprietarilor.

Potrivit Primăriei Suceava, procedura inițială, lansată în SEAP pe 7 iulie 2025 sub numărul SCN1165022, a atras nouă operatori economici, dintre care unul s-a retras. Șase operatori au depus oferte, însă toate au fost declarate inacceptabile sau inadmisibile în etapele de evaluare (DUAE, propunerea tehnică sau financiară), din cauza nerespectării cerințelor din documentația de atribuire.

Primăria precizează că anularea procedurii nu a fost cauzată de instituție, iar în perioada de contestații nu a fost înregistrată nicio contestație, rezultatul fiind astfel acceptat.

Noul anunț de participare, publicat pe 21 octombrie 2025, stabilește data limită pentru depunerea ofertelor la 6 noiembrie 2025, ora 15:00.

Contractul prevede o durată de execuție de 18 luni, lucrările vizând consolidarea structurală, reparațiile necesare și creșterea performanței energetice a blocului.

Primăria Suceava reafirmă angajamentul de a asigura finalizarea reabilitării în condiții de siguranță, pentru a permite locatarilor să revină în locuințele lor cât mai curând posibil.