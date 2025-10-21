Circulația trenurilor se reia conform programului normal. CFR SA confirmă un acord pentru stingerea datoriilor  CFR Călători și menținerea circulației trenurilor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a anunțat marți după amiaza că, în urma discuțiilor instituționale cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, s-a ajuns la un acord privind stingerea datoriilor restante în valoare de 79.914.237,65 lei.

Părțile au convenit asupra unui angajament ferm de plată, ce include efectuarea plăților în conturile CFR SA și compensarea creanțelor reciproce, în conformitate cu legislația în vigoare.

Ca rezultat al acestui acord, măsura suspendării temporare a circulației trenurilor operate de CFR Călători a fost anulată, traficul feroviar urmând să se desfășoare conform programului obișnuit.

Dialogul constructiv dintre cele două entități reflectă angajamentul comun pentru gestionarea responsabilă a situațiilor financiare și menținerea stabilității sistemului feroviar național, se arată în comunicatul CFR SA care subliniază importanța dialogului permanent și a soluțiilor pragmatice pentru protejarea interesului public și asigurarea continuității transportului feroviar.

Compania își reafirmă responsabilitatea față de angajați, parteneri economici și publicul călător, angajându-se să monitorizeze îndeplinirea graficului de plată asumat de CFR Călători și să implementeze măsuri pentru prevenirea unor situații similare în viitor.