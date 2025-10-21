Transelectrica lansează la Suceava construcția a două linii electrice aeriene de 400 kV pentru consolidarea sistemului energetic național și interconexiunea cu Republica Moldova



Transelectrica a demarat, marți, la Suceava, lucrările pentru două investiții majore în infrastructura energetică: Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Gădălin – Suceava și Linia Electrică Aeriană 400 kV de interconexiune Suceava (RO) – Bălți (MD), pe teritoriul României.

Evenimentul a marcat primul comandament al proiectelor, condus de Ștefăniță Munteanu, președintele Directoratului Transelectrica, alături de echipa tehnică și reprezentanții Electromontaj SA, liderul asocierii responsabile de execuție.

Aceste proiecte strategice vor închide Inelul de 400 kV din zona de nord a României, sporind securitatea energetică națională, și vor consolida interconexiunea cu Republica Moldova.

„Sunt două lucrări de anvergură mare și impact istoric, iar responsabilitatea pentru finalizarea acestora în condițiile asumate și la termen ne aparține, iar importanța strategică a celor două investiții ne obligă să dăm dovadă de cel mai înalt profesionalism. Închiderea inelului de 400 kV al României – pe zona de nord și o nouă interconexiune cu Republica Moldova reprezintă două deziderate ale României și în același timp creează oportunitatea de dezvoltare economică a de nord-est a țării”, a declarat Ștefăniță Munteanu.

LEA 400 kV Gădălin – Suceava: Cea mai lungă linie electrică din România

Cu o lungime de 260 km, LEA 400 kV Gădălin – Suceava va conecta Ardealul de Moldova, traversând un teren muntos dificil din județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Suceava, și 40 de localități. Contractul, în valoare de 688,3 milioane de lei (fără TVA), semnat în august 2025 cu Asocierea Electromontaj SA – ELM Electromontaj Cluj SA, prevede o durată de execuție de 69 de luni. Finanțat prin Fondul pentru Modernizare, proiectul va facilita integrarea centralelor eoliene din Moldova și Dobrogea, oferind o magistrală de evacuare a energiei către nord-vestul României și țările vecine, și va spori siguranța alimentării cu energie în zonele deficitare din nordul Transilvaniei și Moldova.

LEA 400 kV Suceava – Bălți: O punte energetică către Republica Moldova

Proiectul de interconexiune Suceava – Bălți, cu o valoare de 133,4 milioane de lei (fără TVA) și o durată de execuție de 52 de luni, a fost contractat în martie 2025. Linia, lungă de 93 km, va traversa 17 localități din județele Suceava și Botoșani, cu 302 stâlpi de înaltă tensiune. Proiectul completează axul strategic Gădălin – Suceava – Bălți, contribuind la integrarea Republicii Moldova în rețeaua ENTSO-E și la diversificarea surselor de aprovizionare energetică. Pentru județul Botoșani, investiția marchează o premieră prin includerea sa pe harta infrastructurii energetice de înaltă tensiune, Transelectrica și Delgaz Grid planificând și o stație electrică de 400/110 kV în zonă.

Aceste proiecte vor spori interoperabilitatea sistemelor energetice, vor facilita integrarea energiei regenerabile și vor contribui la dezvoltarea economică și socială a regiunilor implicate, consolidând securitatea energetică a României și a Republicii Moldova.